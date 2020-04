De Grand Canyon wordt, net als veel andere nationale parken, per direct gesloten voor het publiek.

Als onderdeel van de beschermingsmaatregelen tegen de coronavirus-pandemie heeft de Amerikaanse dienst voor nationale parken de onmiddellijke sluiting van de Grand Canyon aangekondigd. De canyon is dé toeristische hotspot van Arizona, die jaarlijks door miljoenen toeristen wordt bezocht.

De autoriteiten van de provincie Coconino waar de Grand Canyon zich bevindt, evenals de functionarissen van het naburige Navajo-reservaat, eisen al enkele dagen de sluiting van het park. Ze zijn bezorgd omdat de toeristische activiteiten er blijven doorgaan, ondanks de aanbevelingen over de verspreiding van coronavirus.

Democratisch afgevaardigde Raul Grijalva vertelde de krant Arizona Republic dat nog steeds 'honderden' bezoekers in het park van de Grand Canyon verblijven, hoewel de officiële instructies vragen om een bijeenkomt van meer dan tien mensen te vermijden.

De Amerikaanse dienst voor nationale parken, de National Park Service (NPS), heeft geen algemene sluiting bevolen van de 419 sites waarvoor zij verantwoordelijk is, en geeft er de voorkeur aan de situatie 'per geval' te onderzoeken volgens de instructies van de lokale autoriteiten.

Lees ook: Google lanceert visuele tours langs de dertig mooiste nationale parken in de VS

'Zodra we de brief ontvingen van de directeur van het gezondheidscomité van Coconino County, waarin die de sluiting van Grand Canyon National Park aanbeval, hebben we dit met onmiddellijke ingang gesloten' en dat tot nader order, zei het departement van Binnenlandse Zaken.

Er zijn meer dan 80 gevallen van coronavirus geïdentificeerd in Coconino County, waarvan er minstens één in het Grand Canyon Park. Veel nationale parken, zoals Yellowstone (Wyoming) of Joshua Tree en Yosemite (Californië), zijn ook gesloten vanwege de pandemie.

Als onderdeel van de beschermingsmaatregelen tegen de coronavirus-pandemie heeft de Amerikaanse dienst voor nationale parken de onmiddellijke sluiting van de Grand Canyon aangekondigd. De canyon is dé toeristische hotspot van Arizona, die jaarlijks door miljoenen toeristen wordt bezocht.De autoriteiten van de provincie Coconino waar de Grand Canyon zich bevindt, evenals de functionarissen van het naburige Navajo-reservaat, eisen al enkele dagen de sluiting van het park. Ze zijn bezorgd omdat de toeristische activiteiten er blijven doorgaan, ondanks de aanbevelingen over de verspreiding van coronavirus.Democratisch afgevaardigde Raul Grijalva vertelde de krant Arizona Republic dat nog steeds 'honderden' bezoekers in het park van de Grand Canyon verblijven, hoewel de officiële instructies vragen om een bijeenkomt van meer dan tien mensen te vermijden. De Amerikaanse dienst voor nationale parken, de National Park Service (NPS), heeft geen algemene sluiting bevolen van de 419 sites waarvoor zij verantwoordelijk is, en geeft er de voorkeur aan de situatie 'per geval' te onderzoeken volgens de instructies van de lokale autoriteiten. 'Zodra we de brief ontvingen van de directeur van het gezondheidscomité van Coconino County, waarin die de sluiting van Grand Canyon National Park aanbeval, hebben we dit met onmiddellijke ingang gesloten' en dat tot nader order, zei het departement van Binnenlandse Zaken. Er zijn meer dan 80 gevallen van coronavirus geïdentificeerd in Coconino County, waarvan er minstens één in het Grand Canyon Park. Veel nationale parken, zoals Yellowstone (Wyoming) of Joshua Tree en Yosemite (Californië), zijn ook gesloten vanwege de pandemie.