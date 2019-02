Gletsjers zijn 18 procent kleiner dan tot nu toe gedacht

De gletsjers op aarde zijn 18 procent kleiner dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit een studie die ook waarschuwt voor het uitgeput raken van voorraden bergwater die normaal enkele van de grootste rivieren op aarde bevoorraden.

Ongeveer 215.000 gletsjers op aarde bevatten circa 158.000 kubieke kilometers ijs. Dat hebben wetenschapslui van de ETH universiteit van Zürich in Zwitserland en het Zwitserse sneeuwonderzoeksinstituut WSL bekendgemaakt. De cijfers zijn naar beneden bijgesteld omdat ze nu meer gedetailleerde satellietgegevens hebben, die nauwkeuriger berekeningen mogelijk maken.

Verbijsterende vaststelling

Niet opgenomen in deze studie zijn het ijs uit de zeeën, de Groenlandse ijskap en Antarctica (de zuidpool). In Azië bedraagt het gletsjervolume een kwart minder dan eerder aangenomen, en dat geldt dan voor de Himalaya, het Tibetaans plateau en de Centraal-Aziatische bergmassieven. 'De gletsjers in Azië zullen sneller verdwijnen dan we tot nut toe verwacht hadden', zegt de hoofdauteur van de studie Daniel Farinotti, die voor het ETH Zurich en het WSL werkt.

Smeltend ijs zal leiden tot minder water in de rivier Indus en de Centraal-Aziatische meren. Nochtans zijn miljoenen mensen afhankelijk van dat water. De smeltwatervolumes zullen tegen het einde van deze eeuw nog zakken met zo'n 24 procent, zo luidt de verwachting. 'Een verbijsterende vaststelling', aldus Farinotti . Hij gaf wel toe dat de Aziatische gletjsers nog preciezer op het aardoppervlak moeten nagemeten worden om correctere cijfers te krijgen.