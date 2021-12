De gletsjers in het Himalaya-gebergte smelen op dit moment tien keer sneller dan gemiddeld in de voorbije eeuwen, melden Britse wetenschappers. Daardoor dreigt de watervoorziening van miljoenen mensen in Azië onzeker te worden, waarschuwen ze.

De studie, geleid door de universiteit van Leeds, onthult daarnaast dat de gletsjers in de Himalaya veel sneller krimpen dan gletsjers in andere delen van de wereld. Dat niveau van verlies beschrijven de onderzoekers als "uitzonderlijk". Ze publiceerden hun bevindingen in het tijdschrift Scientific Reports. De onderzoekers maakten een reconstructie van de grootte en het ijsoppervlak van bijna 15.000 Himalaya-gletsjers tijdens de Kleine IJstijd, een periode 400 tot 700 jaar geleden. Door de gletsjerreconstructie te vergelijken met de gletsjers nu, konden ze het volume en dus het massaverlies tussen de Kleine IJstijd en nu bepalen. Ze berekenden dat de gletsjers zo'n 40 procent van hun oppervlakte hebben verloren - van 28.000 vierkante kilometer op het hoogtepunt tot ongeveer 19.600 vierkante kilometer vandaag.

In die periode zijn de gletsjers ook tussen de 390 en 586 kubieke kilometer aan ijs verloren, volgens de wetenschappers het equivalent van al het ijs van de Centraal-Europese Alpen, de Kaukasus en Scandinavië samen. Het water dat door al dat smelten vrijkomt, heeft de zeespiegel over de hele wereld met ongeveer een centimeter verhoogd, volgens de berekeningen van het team.

Sneller verlies

"Onze bevindingen laten zien dat de Himalaya-gletsjers nu ijs verliezen met een snelheid die zeker tien keer hoger ligt dan de gemiddelde snelheid in eerdere eeuwen", zegt Jonathan Carrivick, hoofdauteur van de studie en plaatsvervangend hoofd van de Geografiefaculteit van de universiteit van Leeds. "Deze versnelling is pas de afgelopen decennia ontstaan en valt samen met de door de mens veroorzaakte klimaatverandering."

De Himalaya herbergt de twee na grootste hoeveelheid gletsjerijs ter wereld, na Antarctica en het Noordpoolgebied, en wordt vaak 'de derde pool' genoemd. Smeltwater uit de gletsjers stroomt door belangrijke rivieren van Azië, zoals de Ganges en de Indus. De versnelling van het smelten van de gletsjers heeft daarmee grote gevolgen voor honderden miljoenen mensen die afhankelijk zijn van de rivieren.

Meren

De gletsjers in de Himalaya verliezen sneller massa in de oostelijke regio's. De studie suggereert dat deze variatie waarschijnlijk te wijten is aan verschillen in geografische kenmerken en weerpatronen aan de twee kanten van de bergketen.

Himalaya-gletsjers krimpen ook sneller wanneer ze eindigen in meren in plaats van op land. Dat komt doordat meren verschillende opwarmingseffecten hebben. En doordat er steeds meer en grotere meren bijkomen, verwachten de onderzoekers een nog verdere versnelling van het massaverlies van de gletsjers.

"Mensen in de regio zien nu al veranderingen die verder gaan dan wat we eeuwenlang hebben gezien", zegt coauteur Simon Cook, universitair docent Geografie en milieuwetenschappen aan de University of Dundee. "Dit onderzoek is slechts de nieuwste bevestiging dat die veranderingen alsmaar sneller gaan en een significante impact zullen hebben op hele landen en regio's." (IPS)

De studie, geleid door de universiteit van Leeds, onthult daarnaast dat de gletsjers in de Himalaya veel sneller krimpen dan gletsjers in andere delen van de wereld. Dat niveau van verlies beschrijven de onderzoekers als "uitzonderlijk". Ze publiceerden hun bevindingen in het tijdschrift Scientific Reports. De onderzoekers maakten een reconstructie van de grootte en het ijsoppervlak van bijna 15.000 Himalaya-gletsjers tijdens de Kleine IJstijd, een periode 400 tot 700 jaar geleden. Door de gletsjerreconstructie te vergelijken met de gletsjers nu, konden ze het volume en dus het massaverlies tussen de Kleine IJstijd en nu bepalen. Ze berekenden dat de gletsjers zo'n 40 procent van hun oppervlakte hebben verloren - van 28.000 vierkante kilometer op het hoogtepunt tot ongeveer 19.600 vierkante kilometer vandaag.In die periode zijn de gletsjers ook tussen de 390 en 586 kubieke kilometer aan ijs verloren, volgens de wetenschappers het equivalent van al het ijs van de Centraal-Europese Alpen, de Kaukasus en Scandinavië samen. Het water dat door al dat smelten vrijkomt, heeft de zeespiegel over de hele wereld met ongeveer een centimeter verhoogd, volgens de berekeningen van het team."Onze bevindingen laten zien dat de Himalaya-gletsjers nu ijs verliezen met een snelheid die zeker tien keer hoger ligt dan de gemiddelde snelheid in eerdere eeuwen", zegt Jonathan Carrivick, hoofdauteur van de studie en plaatsvervangend hoofd van de Geografiefaculteit van de universiteit van Leeds. "Deze versnelling is pas de afgelopen decennia ontstaan en valt samen met de door de mens veroorzaakte klimaatverandering."De Himalaya herbergt de twee na grootste hoeveelheid gletsjerijs ter wereld, na Antarctica en het Noordpoolgebied, en wordt vaak 'de derde pool' genoemd. Smeltwater uit de gletsjers stroomt door belangrijke rivieren van Azië, zoals de Ganges en de Indus. De versnelling van het smelten van de gletsjers heeft daarmee grote gevolgen voor honderden miljoenen mensen die afhankelijk zijn van de rivieren.MerenDe gletsjers in de Himalaya verliezen sneller massa in de oostelijke regio's. De studie suggereert dat deze variatie waarschijnlijk te wijten is aan verschillen in geografische kenmerken en weerpatronen aan de twee kanten van de bergketen.Himalaya-gletsjers krimpen ook sneller wanneer ze eindigen in meren in plaats van op land. Dat komt doordat meren verschillende opwarmingseffecten hebben. En doordat er steeds meer en grotere meren bijkomen, verwachten de onderzoekers een nog verdere versnelling van het massaverlies van de gletsjers."Mensen in de regio zien nu al veranderingen die verder gaan dan wat we eeuwenlang hebben gezien", zegt coauteur Simon Cook, universitair docent Geografie en milieuwetenschappen aan de University of Dundee. "Dit onderzoek is slechts de nieuwste bevestiging dat die veranderingen alsmaar sneller gaan en een significante impact zullen hebben op hele landen en regio's." (IPS)