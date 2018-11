Gletsjers in China smelten dubbel zo snel als halve eeuw geleden

De Laohugou-gletsjer, de grootste ijsmassa in de Qilianbergen, krimpt nu tweemaal sneller dan een halve eeuw geleden. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw kromp de gletsjer met gemiddeld 5,56 meter per jaar, het voorbije decennium gebeurt dat met 13,1 meter per jaar.

Ook de Tiensjan-gletjser nr 1. in de provincie Xinjiang smelt nu tweemaal zo snel, van gemiddeld 5000 vierkante meter tussen 1962 en 1986 tot 10.600 vierkante meter tussen 1986 en nu. De stijgende temperaturen deden de gletsjer ook in twee breken in 1993.

'Ik bezocht deze gletsjers voor het eerst in 1983 en sindsdien hebben we dramatische veranderingen vastgesteld', zegt Shen Yongping, hoogleraar aan de Chinese Academie voor Wetenschappen. 'De gletsjers smelten sneller, en de frequentie en intensiteit van overstromingen is toegenomen. Het risico op dergelijke rampen zal in de toekomst sterk toenemen, en er is dringend behoefte aan een betere monitoring van het ijs en bescherming van de dorpen die gevaar lopen.'

Rampen

In de voorbije vier maanden kon Greenpeace twee van dergelijke gebeurtenissen in verband brengen met het snelle smelten van de gletsjers. Zo brak op 10 augustus een gletsjermeer en kwam 35 miljoen kubieke meter smeltwater in het bekken van de rivier de Yarkand terecht. Kwetsbare dorpen in de buurt moesten ontruimd worden.

En vorige maand nog stortte een deel van een gletsjer in, waarbij een lawine van ijs en puin in de rivier de Yarlung Tsangpo terechtkwam. De rivier werd geblokkeerd en meer dan zesduizend mensen moesten geëvacueerd worden.

Alarmsignaal

'Dit is een alarmsignaal voor China en de hele wereld', zegt Liu Junyan, campagnevoerder bij Greenpeace Oost-Azië. 'De gletsjers in China zijn een bron van drinkwater voor 1,8 miljard mensen en ze smelten snel. In de laatste maanden alleen al hebben duizenden mensen hun huizen moeten verlaten omdat die dreigden te overstromen. Verder stroomafwaarts hebben de veranderingen in watervoorziening impact op landbouw en op steden. Het is van cruciaal belang dat we de energietransitie weg van steenkool en andere fossiele brandstoffen versnellen en de wereldwijde klimaatverandering onder de 1,5 graden Celsius houden.'

Er zijn meer dan 48.000 gletsjers in China die deel uitmaken van 'de derde pool': een enorme concentratie van ijs en sneeuw buiten de twee poolregio's. Bijna een vijfde van de ijsmassa in China is al verdwenen en het volume aan smeltwater is met 53.2 procent toegenomen.

Als de klimaatverandering niet snel en ingrijpend wordt gestopt, zullen twee op de drie gletsjers in het Aziatische hooggebergte tegen het einde van deze eeuw verdwenen zijn. Wordt de klimaatverandering beperkt tot 1,5 graden, dan kan twee derde van de gletsjers gered worden.