Mijnwerkers hebben in het zuidwesten van Australië een gigantische krater ontdekt van een meteoriet die waarschijnlijk zo'n honderd miljoen jaar geleden op de aarde insloeg.

De zojuist ontdekte krater met een diameter van bijna vijf kilometer ligt vlakbij het mijnstadje Ora Banda in het zuidwesten van Australië. Hoe is het mogelijk dat zo'n enorme inslag nu pas is gevonden? Dat komt doordat deze krater niet zichtbaar is vanaf de grond, maar wel vanuit de lucht, zoals de foto gemaakt met een drone laat zien.

'Deze ontdekking werd gedaan in een gebied waar het zeer vlak is. Je zou niet eens weten dat de krater er is omdat deze zich in de loop van de geologische tijd heeft opgevuld', zegt geoloog Jason Meyers uit Perth. 'Waarschijnlijk liggen er nog een paar meer kraters.' Modernere technieken maken het tegenwoordig eenvoudiger om dit soort kraters te ontdekken.

Meyers schat dat de krater veroorzaakt is door een meteoriet met een omvang van tussen de honderd en tweehonderd meter. 'Om een inslag met deze omvang te veroorzaken, moet de asteroïde ongeveer een diameter van honderd tot tweehonderd meter hebben. Het was dus een behoorlijke grote rots die op onze aarde landde. De grond werd zelfs naar beneden geduwd door de druk, maar toen stootte de aarde terug als een soort veer.'

De krater is met zijn diameter van bijna vijf kilometer vijfmaal zo groot als de Wolfe Creek Crater in het Australische Kimberley, een van de bekendste meteorietenkraters ter wereld.

Onderzoek van de zojuist ontdekte krater die voorlopig nog geen naam heeft, kan wetenschappers helpen om betere voorspellingen te doen over toekomstige meteorietinslagen.

