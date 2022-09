Gevaarlijkste weg ter wereld verandert in veilig toevluchtsoord voor dieren

Vroeger stond de Camino de las Yungas in Bolivia bekend als de dodelijkste weg ter wereld. Tegenwoordig is het een veilige plek voor tientallen zoogdieren- en vogelsoorten.

Met gemiddeld 300 verkeersdoden per jaar was de ‘Camino de las Yungas’ in Bolivia de gevaarlijkste weg ter wereld. De smalle weg kenmerkte zich door haarspeldbochten en steile afgronden tot 600 meter diep zonder reling. Tot overmaat van ramp veranderde de zandweg voortdurend in een glibberige modderpoel door de vele regenbuien en konden bestuurders er vaak weinig zien door de mist. Vooral 24 juli 1983 was een dramatische dag toen een bus in het ravijn stortte en meer dan honderd passagiers om het leven kwamen. De weg droeg dan ook niet voor niets de bijnaam ‘Camino de la Muerte’ (weg van de dood).

Eleanor Briggs

De 70 kilometer lange weg vormde tussen 1930 en 2006 de enige verbinding tussen de hoofdstad La Paz en het noorden van het land. Sinds 2007 kan het verkeer gebruikmaken van de nieuwe geasfalteerde Cotapata-Santa Barbara Highway aan de andere kant van de berg en is de drukte op de oude weg met zo’n 90 procent afgenomen. De verkeersdoden die nu nog op de weg vallen zijn vooral mountainbikers die de route beschouwen als een extreme ’thrill ride’.

Neusbeer, WSC

Ondertussen is het er zo rustig dat dieren zich er weer veilig voelen, schrijft Mongabay. Wetenschappers van de Wildlife Conservation Society plaatsten camera’s langs de weg en ontdekten tot hun verrassing dat er 16 soorten zoogdieren en 94 soorten vogels voorkomen. Tussen 1990 en 2005 werden er nagenoeg geen zoogdieren in de buurt van de weg gezien. Zo signaleerden ze dwergspiesherten, bergpaca’s, tijgerkatten, zuidelijke opossums, Midden-Amerikaanse agoeti’s en brilberen. Sommige soorten daarvan zijn heel schuw en mijden plaatsen waar mensen zijn en dat maakt het extra bijzonder dat ze op en rond de weg leven. Ook zeldzame vogels zoals de zwartkaptinamoe, Andeskuifarend, de teugelkwartelduif en de roodoormierpitta (lijkt een beetje op ons roodborstje) toonden zich op de camera’s. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het wetenschappelijke magazine Ecologia en Bolivia.

Poema, Ayala & M Viscarra Trampas WCS

Wegen door de natuur zijn heel slecht voor de bossen en de dieren die er leven. Ze verhogen de kans op bosbranden omdat de stroken bos langs de wegen sneller opdrogen. Door de uitlaatgassen van het verkeer verzwakken de ecosystemen en de betere bereikbaarheid maken andere kwalijke activiteiten zoals houtkap en stroperij gemakkelijker. Dieren lopen het risico te worden doodgereden, kunnen zich niet meer vrij door het landschap bewegen en verschillende diersoorten – in het bijzonder vogels, kikkers en vleermuizen – hebben last van het lawaai. Ze communiceren immers met elkaar om een partner te zoeken, om te waarschuwen voor gevaar en om hun territorium af te bakenen en bewaken.

Teugelkwartelduif, G Ayala & M Viscarra-Trampas

Voor de dieren is het leven in het Cotapata National Park, waar de Camino de las Yungas doorheen loopt, flink verbeterd, maar het gevaar is nog lang niet geweken. Momenteel vormt de teelt van cocastruiken het grootste gevaar. Om deze struiken, waarvan de bladeren worden gebruikt in medicijnen, maar vooral in cocaïne, te kunnen verbouwen moet de grond volledig braak liggen. Daarom worden eerste alle bomen en struiken gekapt en daarna worden de resten verbrand. De cocateelt is weliswaar illegaal, maar de manieren om dit te stoppen zijn net zo funest voor de natuur: het vanuit vliegtuigen bespuiten van de plantages met gif om de teelt van cocabladeren onmogelijk te maken.