De huismus werd ook tijdens het voorbije telweekend vooral in kleine groepjes gespot, wat hen kwetsbaar maakt. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het afgelopen telweekend van Vogelbescherming Vlaanderen.

De voorlopige resultaten tonen weinig verschil met de voorbije jaren: opnieuw had ongeveer 41 procent van de tellingen betrekking op kleine groepjes van 1 tot 5 vogels, terwijl een kolonie pas vanaf 10 broedparen stabiel genoeg is om te blijven bestaan. In ongeveer een kwart van de tellingen ging het om groepen van 6 tot 10 vogels, 11 procent zag een kolonie van 11 tot 15 mussen. Zowat 16 procent van de deelnemers registreerde geen enkele mus. De huismus, een beschermde soort, lijdt vooral onder het gebrek aan groen en de verharding. Vogelbescherming Vlaanderen raadt aan om verbindend groen te voorzien in de tuin, zoals dichte hagen of struiken en kruidige planten. Daarnaast hebben mussen nestgelegenheid, water en voedsel en een plekje voor een stofbad nodig. Vogelbescherming Vlaanderen verzamelde tot nog toe gegevens van 4.215 locaties, een pak meer dan in 2021, toen het koude weer spelbreker was. Bovendien kunnen mensen nog tot het einde van de paasvakantie hun telling doorgeven.