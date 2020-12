Een oceaangebied van 4500 vierkante kilometer rond Hope Bay bij het noordelijke Antarctische schiereiland wordt gesloten voor visserij.

Dat is het resultaat van een samenwerking tussen ngo's en vissers. Volgens de milieuorganisaties betekent het een grote stap voorwaarts om de oceaan rond de Zuidpool beter te beschermen. Het besluit wordt ondersteund door de Association for Responsible Krill Fishing (ARK) en een coalitie van ngo's waaronder WWF en Greenpeace.

Door de nieuwe maatregel zullen bijna alle krillvisserijbedrijven die actief zijn in Antarctica de vrijwillige beperkingszones uitbreiden die al sinds 2018 van kracht waren. Dat is vooral goed nieuws voor de grote kolonie Adélie-pinguïns die er leeft, maar te kampen heeft met een sterke daling van het aantal dieren.

. © Getty Images

Voedselbron

De krill waar in dit gebied op wordt gevist, is een klein schaaldier en een sleutelsoort in het Antarctische voedselweb. Het is een belangrijke voedselbron voor pinguïns, zeehonden en walvissen.

Krillvangst wordt gegeten in Azië, maar dient verder vooral als grondstof voor visvoer in de viskwekerij. Krillolie bevat omega-3 vetzuren en wordt daarom ook in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt.

In 2018 werd al afgesproken om te stoppen met krillvissen tijdens het broedseizoen van de pinguïns. Vanaf het volgende visseizoen zullen de krillbedrijven permanent stoppen met vissen in een - voor de pinguïns - cruciaal gebied van 4500 vierkante kilometer.

. © Getty Images

