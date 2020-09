Tussen 30 september en 6 oktober vindt weer de Fat Bear Week plaats: iedereen kan stemmen voor de dikste beer in Katmai National Park in Alaska.

Katmai National Park in Alaska behoort tot de rustigste nationale parken omdat het niet zo simpel is om er te komen. Er leven beren die, na de ijsberen, de grootste beren ter wereld zijn. Maar hun omvang wisselt sterk naargelang de seizoenen. In de lente, wanneer de beren ontwaken uit hun winterslaap, zijn de dieren vel over been. Zes maanden later, wanneer de winter voor de deur staat, zijn ze juist tonnetje rond.

Een Katmai beer aan het einde van de winterslaap. © Getty Images

Tijdens de winterslaap eten en drinken de beren gedurende een half jaar niets. Hun lichaamsfuncties werken maar voor een kwart en wanneer alles normaal verloopt, hebben ze precies genoeg vet om de winter door te komen. Ze moeten er dus in de lente en zomer voor zorgen dat ze voldoende voedsel en vet binnenkrijgen om de koude periode te overleven.

Het beste en vetrijkste voedsel voor de beren in Katmai is zalm en die vinden de beren in Brooks Falls. Vanaf eind juni tot begin oktober trekken de beren dan ook naar de rivier om daar zoveel mogelijk zalmen te vangen.

Om het grote publiek wat meer te betrekken bij het leven van de beren op dit schiereiland, lanceerden de parkrangers in 2014 de Fat Bear Tuesday. Ze maakten foto's van de beren in het park: telkens eentje net na en eentje voor de winterslaap. Het verschil in gewicht is zo groot dat je amper ziet dat het om dezelfde beer gaat. Aan iedereen die in het Visitor Center kwam, werd gevraagd wie volgens hen de dikste beer was.

De wedstrijd was meteen een succes. Het jaar daarna werd de wedstrijd al veranderd in Fat Bear Week en nog een jaar later ging de wedstrijd via sociale media online. Ondertussen trekt de Fat Bear Week ieder jaar fans uit de hele wereld naar de site en webcam om te stemmen wie de dikste van het stel is.

Vanaf nu post de website Explore iedere dag twee foto's van beren. Degene die de meeste stemmen krijgt, gaat een ronde verder. Aan het einde van de week wordt bepaald wie de winnaar is. In 2019 won de berin Holly. Op de website vind je ook de webcam waarop je live kan zien hoe de beren zalm vangen en een uitgebreide beschrijving van alle beren die meedingen naar de hoofdprijs.

