De koraalriffen van Mauritius werden niet direct beschadigd door de olieramp veroorzaakt door de Japanse olietanker MV Wakashiode, maar ze worden op de lange termijn, net als de mangroven (boom- en struikgebieden aan tropische kusten, nvdr) , wel bedreigd. Dat zeggen Japanse experts dinsdag.

De MV Wakashio, geëxploiteerd door het Japanse bedrijf Mitsui OSK Lines, raakte op 25 juli een rif op het eiland in de Indische Oceaan. Het wrak brak drie weken later in tweeën, na een race tegen de klok om de nog aanwezige brandstof eruit te pompen. Er kwam minstens 1.000 ton stookolie in zee terecht, die de kusten vervuilde - inclusief beschermde gebieden met mangrovebossen.

Kleine deeltjes puin

Japanse experts legden dinsdag tijdens een videoconferentie uit dat ze een tiental onderwatergebieden 800 meter ten noordwesten van het wrak hebben onderzocht. Ze vonden geen schade aan de zeebodem en hun koraalriffen. Het langste deel van het wrak, ontdaan van olie en puin, is volgens de autoriteiten maandag tot zinken gebracht, een operatie die enkele dagen in beslag nam. De rest van het schip blijft gestrand op de plaats waar het zonk. Japanse experts merkten op dat minuscuul puin van dit wrak in zee terechtkomt. 'Als deze situatie aanhoudt, kan dit het koraal in gevaar brengen en het vernietigen', zegt Noriaki Sakaguchi, een ecosysteemspecialist bij het Japan International Cooperation Agency (JICA).

Ook initiatieven om deeltjes uit de bulkcarrier te verwijderen, lopen het risico het koraal te beschadigen. De enige oplossing is daarom om het resterende deel van het wrak van het rif te verwijderen, concluderen de Japanse experts.

Olievlekken hebben ook mangroven langs de kust bereikt, wat de komende maanden nefaste gevolgen zou kunnen hebben voor de planten. Het schoonmaken van mangroven is een buitengewoon ingewikkelde taak, omdat bij het werken op hun zeer losse grond de olie nog dieper kan zinken. Momenteel zijn de opruimwerkzaamheden gericht op het terugwinnen van algen en andere planten die zijn vervuild door de olieramp en aangespoeld zijn op de stranden.

Bekijk ook: In beeld: ecologische ramp bedreigt paradijselijk Mauritius na olielek

De MV Wakashio, geëxploiteerd door het Japanse bedrijf Mitsui OSK Lines, raakte op 25 juli een rif op het eiland in de Indische Oceaan. Het wrak brak drie weken later in tweeën, na een race tegen de klok om de nog aanwezige brandstof eruit te pompen. Er kwam minstens 1.000 ton stookolie in zee terecht, die de kusten vervuilde - inclusief beschermde gebieden met mangrovebossen.Japanse experts legden dinsdag tijdens een videoconferentie uit dat ze een tiental onderwatergebieden 800 meter ten noordwesten van het wrak hebben onderzocht. Ze vonden geen schade aan de zeebodem en hun koraalriffen. Het langste deel van het wrak, ontdaan van olie en puin, is volgens de autoriteiten maandag tot zinken gebracht, een operatie die enkele dagen in beslag nam. De rest van het schip blijft gestrand op de plaats waar het zonk. Japanse experts merkten op dat minuscuul puin van dit wrak in zee terechtkomt. 'Als deze situatie aanhoudt, kan dit het koraal in gevaar brengen en het vernietigen', zegt Noriaki Sakaguchi, een ecosysteemspecialist bij het Japan International Cooperation Agency (JICA). Ook initiatieven om deeltjes uit de bulkcarrier te verwijderen, lopen het risico het koraal te beschadigen. De enige oplossing is daarom om het resterende deel van het wrak van het rif te verwijderen, concluderen de Japanse experts. Olievlekken hebben ook mangroven langs de kust bereikt, wat de komende maanden nefaste gevolgen zou kunnen hebben voor de planten. Het schoonmaken van mangroven is een buitengewoon ingewikkelde taak, omdat bij het werken op hun zeer losse grond de olie nog dieper kan zinken. Momenteel zijn de opruimwerkzaamheden gericht op het terugwinnen van algen en andere planten die zijn vervuild door de olieramp en aangespoeld zijn op de stranden.