De enige nog levende witte giraf is sinds dinsdag voorzien van een gps-toestel. Natuurbeschermers in Kenia hopen zo het unieke dier te beschermen voor stropers.

Het mannelijke dier heeft leucisme, een afwijking die leidt tot verminderde pigmentatie. In maart werden de twee andere nog overblijvende witte giraffen, een vrouwelijk dier en haar kalfje, omgebracht door stropers.

De drie giraffen verbleven samen in het Ishaqbini Hirola Community Conservancy, in het Keniaanse Garissa County. De gps zal elk uur updates geven over de locatie van het dier. In het gebied leven ook de bedreigde Somalische giraf en de hirola-antiloop. Die soort is ernstig bedreigd - in het wild zijn er nog zowat 450 hirola's.

