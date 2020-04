De slechtvalken hebben opnieuw hun intrek genomen in drie nesten in de Brusselse kerktorens en de eerste jongen zijn zelfs al geboren.

In het nest in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal breken op dit moment de slechtvalkjes voor het eerst door hun eierschaal en dat is live online te volgen.

Vroeger dan verwacht stelde de observatoren van het Museum voor Natuurwetenschappen vast dat de eerste jongen al op paasmaandag geboren werden in de Sint-Jobkerk in Ukkel. Daar zagen vier slechtvalkjes het levenslicht.

In de twee andere nesten was nog geen beweging. Tot zondag 19 april. In het nest in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal begon het wijfje zenuwachtig te draaien op haar vier baksteenrode eieren. Omstreeks 8.50 uur was er dan een duidelijke observatie. De moedervalk stond op en er was gepiep te horen. Een teken dat het eerste valkenjong door de schaal is gebroken.

Slechtvalkjes live te volgen

'Het duurt maar een paar seconden, maar je kunt duidelijk de punt van zijn snavel onderscheiden waarmee het zich een kleine opening doorheen de eischaal heeft gepikt. Het is nog niet uit het ei, maar we horen het al piepen. Het jong begint al te communiceren met zijn moeder. Het proces gaat nog de hele dag duren', zegt Didier Vangeluwe, ornitholoog bij het Museum voor Natuurwetenschappen.

In het derde nest in de belforttoren van het gemeentehuis van Sint-Pieters-Woluwe worden er ook vier eieren uitgebroed, maar is er nog geen teken van nieuw leven. De drie nesten zijn uitgerust met HD-camera's en dus kan je de geboorte van de slechtvalkjes in alle nesten met livebeelden volgen via Valken voor iedereen.

