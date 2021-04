Op maandag 26 april is het eerste ooievaarsjong van 2021 geboren in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist.

Het jong is geboren op een van de nesten aan de ooievaarstoren in het park. In totaal zijn dit jaar twaalf ooievaarsnesten bezet in het Zwin.

Het jong is zo'n twaalf centimeter groot en weegt ongeveer 70 gram. Het nest van het jong is te zien op de livestreambeelden op de website van het Zwin Natuur Park.

De eerste dagen blijft het jong nog afgeschermd door de ouders. Pas na een week komen jongen doorgaans even van onder de vleugels van de ouders tevoorschijn. Het duurt een tweetal maanden tot een jong is uitgegroeid tot een volwaardige, jonge ooievaar.

Dit jaar zijn er in het park twaalf ooievaarsnesten bezet. Eind maart werden de eerste ooievaarseieren gelegd. De broedduur bedraagt ongeveer 33 dagen. Het Zwin Natuur Park verwacht de komende weken dus nog meer geboortes.

Het jong is geboren op een van de nesten aan de ooievaarstoren in het park. In totaal zijn dit jaar twaalf ooievaarsnesten bezet in het Zwin. Het jong is zo'n twaalf centimeter groot en weegt ongeveer 70 gram. Het nest van het jong is te zien op de livestreambeelden op de website van het Zwin Natuur Park. De eerste dagen blijft het jong nog afgeschermd door de ouders. Pas na een week komen jongen doorgaans even van onder de vleugels van de ouders tevoorschijn. Het duurt een tweetal maanden tot een jong is uitgegroeid tot een volwaardige, jonge ooievaar. Dit jaar zijn er in het park twaalf ooievaarsnesten bezet. Eind maart werden de eerste ooievaarseieren gelegd. De broedduur bedraagt ongeveer 33 dagen. Het Zwin Natuur Park verwacht de komende weken dus nog meer geboortes.