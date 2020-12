Bijna een op de tien zoogdiersoorten wordt gebruikt voor medicijnen in de traditionele geneeskunde. Een groot deel daarvan blijkt ook bedreigd te zijn.

Van maar liefst 565 zoogdiersoorten worden producten gemaakt die in de traditionele geneeskunde worden gebruikt, blijkt uit een analyse van eerder gepubliceerde onderzoeken.

De studie, die in Mammal Review verscheen, meldt ook dat 155 van deze zoogdiersoorten als bedreigd worden beschouwd: ze hebben de status van kwetsbare, bedreigde of ernstig bedreigde soort. Nog eens 46 soorten gaan zo sterk achteruit dat ze dicht bij zo'n status komen.

Onderschat

Mogelijk is de overexploitatie van wilde zoogdieren voor medicinaal gebruik een bedreiging die tot nog toe werd onderschat, besluiten de onderzoekers.

'Onze studie laat zien dat een indrukwekkende rijkdom aan zoogdiersoorten - 9 procent van de 6399 bekende soorten - wordt gebruikt in traditionele medische systemen wereldwijd', zegt hoofdauteur Rômulo Romeu Nóbrega Alves van de Staatsuniversiteit van Paraíba in Brazilië.

. © Getty Images

'Het wijdverbreide gebruik van zoogdieren in de traditionele geneeskunde, inclusief het gebruik van bedreigde diersoorten, bewijst hoe belangrijk het is om een dergelijk gebruik te begrijpen in de context van het behoud van zoogdieren.' Er kunnen ook gevaren zijn voor de volksgezondheid, merkt hij op.

Schubdieren

De medicinale exploitatie van zoogdieren doet zich vooral voor in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Een van de bekendste voorbeelden is dat van de schubdieren, wereldwijd de meest verhandelde soort op de zwarte markt. In Azië worden de schubben, die keratine bevatten, gebruikt in de traditionele geneeskunde.

In China zijn ook bedreigde soorten als de neushoorn en de tijger zeer populair in de traditionele geneeskunde. De hoorn van neushoorn bevat eveneens keratine. De penis van de tijger wordt beschouwd als een natuurlijke Viagra omdat tijgers tot 25 keer seks hebben per dag, wat de verbeelding van veel Chinezen op hol brengt.

Van maar liefst 565 zoogdiersoorten worden producten gemaakt die in de traditionele geneeskunde worden gebruikt, blijkt uit een analyse van eerder gepubliceerde onderzoeken.De studie, die in Mammal Review verscheen, meldt ook dat 155 van deze zoogdiersoorten als bedreigd worden beschouwd: ze hebben de status van kwetsbare, bedreigde of ernstig bedreigde soort. Nog eens 46 soorten gaan zo sterk achteruit dat ze dicht bij zo'n status komen. Mogelijk is de overexploitatie van wilde zoogdieren voor medicinaal gebruik een bedreiging die tot nog toe werd onderschat, besluiten de onderzoekers.'Onze studie laat zien dat een indrukwekkende rijkdom aan zoogdiersoorten - 9 procent van de 6399 bekende soorten - wordt gebruikt in traditionele medische systemen wereldwijd', zegt hoofdauteur Rômulo Romeu Nóbrega Alves van de Staatsuniversiteit van Paraíba in Brazilië.'Het wijdverbreide gebruik van zoogdieren in de traditionele geneeskunde, inclusief het gebruik van bedreigde diersoorten, bewijst hoe belangrijk het is om een dergelijk gebruik te begrijpen in de context van het behoud van zoogdieren.' Er kunnen ook gevaren zijn voor de volksgezondheid, merkt hij op. De medicinale exploitatie van zoogdieren doet zich vooral voor in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.Een van de bekendste voorbeelden is dat van de schubdieren, wereldwijd de meest verhandelde soort op de zwarte markt. In Azië worden de schubben, die keratine bevatten, gebruikt in de traditionele geneeskunde.In China zijn ook bedreigde soorten als de neushoorn en de tijger zeer populair in de traditionele geneeskunde. De hoorn van neushoorn bevat eveneens keratine. De penis van de tijger wordt beschouwd als een natuurlijke Viagra omdat tijgers tot 25 keer seks hebben per dag, wat de verbeelding van veel Chinezen op hol brengt.