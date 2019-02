Een derde van de gletsjers in de Himalaya dreigt te verdwijnen

Het smelten van de gletsjers zou het leven van 1,9 miljard mensen in de regio bemoeilijken, zo blijkt uit een 627 pagina's tellend rapport van de onderzoeksorganisatie International Centre for Integrated Mountain Development, die in Kathmandu is gevestigd.

'Dit is de klimaatcrisis waarvan je niet hebt gehoord', aldus Philippus Wester, een van de auteurs van het rapport. 'Global warming is op weg om koude, door gletsjers bedekte bergtoppen over acht landen in minder dan een eeuw om te vormen tot kale rotsen.'

De regio strekt zich uit over 3.500 kilometer van Afghanistan tot Myanmar. De toppen van het gebergte leveren water aan enkele van de grootste riviersystemen ter wereld, zoals de Ganges, de Indus, de Mekong en de Irrawaddy. Het smelten van gletsjers zou kunnen leiden overstromingen, wat het leven in berggemeenschappen en gemeenschappen die stroomafwaarts liggen, in gevaar kan brengen.

Luchtvervuiling van het dichtbevolkte Indus-Gangesvlakte in India leidt tot de afzetting van zwarte koolstof en stof op gletsjers, wat het smelten versnelt.