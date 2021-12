In de Hula vallei, in het noorden van Israël, zijn duizenden wilde kraanvogels omgekomen door de vogelgriep. Israëlische media berichten over minstens 5.000 dode kraanvogels.

Volgens de Israëlische minister van Milieubescherming Tamar Zandberg gaat het 'om de ergste ramp voor dieren in het wild in de geschiedenis van Israël'. De precieze omvang van de schade is nog niet helemaal duidelijk.

In de Hula-vallei, waar er water in overvloed is, passeren elke winter tienduizenden trekvogels op weg van en naar Afrika. Maar de vogelgriep kostte nu het leven aan vele dieren. Mogelijk werd het virus verspreid door een truckchauffeur die gevogelte in de regio voorziet van voedsel. Kippenkwekers moesten in het gebied rond Margaliot, langs de grens met Libanon, al honderdduizend dieren afslachten, waardoor nu ook gevreesd wordt voor een tekort aan eieren.

Ook in de Hefervallei, in het midden van Israël, werd er al een pelikaan met vogelgriep gemeld. In de Beet She'an-vallei worden de kadavers van dode dieren onderzocht op de aanwezigheid van het virus.

Lees ook: Van de manier waarop deze vogels dansen kunnen mensen nog veel leren

Volgens de Israëlische minister van Milieubescherming Tamar Zandberg gaat het 'om de ergste ramp voor dieren in het wild in de geschiedenis van Israël'. De precieze omvang van de schade is nog niet helemaal duidelijk. In de Hula-vallei, waar er water in overvloed is, passeren elke winter tienduizenden trekvogels op weg van en naar Afrika. Maar de vogelgriep kostte nu het leven aan vele dieren. Mogelijk werd het virus verspreid door een truckchauffeur die gevogelte in de regio voorziet van voedsel. Kippenkwekers moesten in het gebied rond Margaliot, langs de grens met Libanon, al honderdduizend dieren afslachten, waardoor nu ook gevreesd wordt voor een tekort aan eieren. Ook in de Hefervallei, in het midden van Israël, werd er al een pelikaan met vogelgriep gemeld. In de Beet She'an-vallei worden de kadavers van dode dieren onderzocht op de aanwezigheid van het virus.