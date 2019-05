Nederlandse en Griekse duikers hebben twee ton aan oude plastic visnetten van de Griekse zeebodem verwijderd. Onder andere zeepaardjes lopen gevaar door het plastic visafval.

Nederlandse en Griekse duikers hebben twee ton aan oude plastic visnetten van de zeebodem verwijderd bij het dorpje Stratoni op het Griekse eiland Chalkidiki.

Het plastic vormde een gevaar voor het mariene leven, in het bijzonder voor twee bedreigde soorten mediterrane zeepaardjes: het kortsnuitzeepaardje en het langsnuitzeepaardje. Maar ook voor andere bedreigde diersoorten zoals zeeschildpadden, dolfijnen en zeehonden is het plastic levensgevaarlijk.

. © Reuters

Visnetten die op de zeebodem belanden, zijn gemaakt van onafbreekbaar plastic en kunnen daarom honderden jaren in het zeewater blijven ronddrijven. Zeedieren kunnen er gemakkelijk in verstrikt raken omdat de netten niet goed zichtbaar voor ze zijn. De netten worden een soort spooknetten omdat ze zelfstandig dieren blijven vangen zonder menselijke bemoeienis.

Het is daarom de missie van de organisatie Healthy Seas, a Journey from Waste to Wear om dit plastic afval uit het water te vissen. Sinds 2013 hebben duikers al 453 ton aan visnetten van de zeebodem gehaald.

Ze doen dat door een soort opblaasbare tasjes aan de netten vast te maken. De tasjes worden opgeblazen en trekken de netten mee naar de wateroppervlakte. Daar wordt het afval in boten geladen. Later wordt het verwerkt tot sokken, kleding, sportartikelen, armbanden, tassen, zwemkleding en tapijten.

Ieder jaar wordt maar liefst 640.000 ton aan visuitrusting in de zee achtergelaten, zegt Healthy Seas. Miljoenen zeedieren komen daardoor vroegtijdig aan hun einde.

