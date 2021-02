IJsland staat bekend om zijn geisers, vulkanen, watervallen en gletsjers. Het eiland telt maar liefst 269 gletsjers, maar deze ijsvlaktes verdwijnen in rap tempo, zoals deze beelden van toen en nu tonen.

IJsland staat bekend om zijn geisers, vulkanen, watervallen en gletsjers. Het eiland telt maar liefst 269 gletsjers met een totale oppervlakte van zo'n 11.000 vierkante kilometer. Dat komt neer op ongeveer elf procent van de totale oppervlakte van het land.

Maar net als overal in de wereld verdwijnen deze ijsvlaktes in rap tempo. Sinds 2000 is de totale ijsvlakte met 2.200 vierkante kilometer geslonken. Bovendien neemt het tempo waarin de gletsjers wegsmelten snel toe. De afgelopen twintig jaar is er 800 vierkante kilometer aan ijs verdwenen. Ook de Vatnajökull gletsjer, met een oppervlakte van ongeveer 8.000 vierkante kilometer de grootste in IJsland en een van de grootste in Europa, wordt snel kleiner. In dertig jaar tijd moest de gletsjer 400 vierkante kilometer aan ijs inleveren.

. © Kieran Baxter

Dat klinkt allemaal vrij abstract en daarom vindt Dr. Kieran Baxter, verbonden aan de University of Dundee, het belangrijk om de gevolgen van klimaatverandering concreet te maken aan de hand van foto's. Door foto's die hij met een drone maakte naast luchtfoto's uit de jaren tachtig te leggen, worden de fysieke en zichtbare gevolgen van de opwarming van de aarde duidelijk.

. © 3D composite of aerial photography from the National Land Survey of Iceland; UAV photography by Dr Kieran Baxter, University of Dundee

. © 3D composite of aerial photography from the National Land Survey of Iceland; UAV photography by Dr Kieran Baxter, University of Dundee

. © 3D composite of aerial photography from the National Land Survey of Iceland; UAV photography by Dr Kieran Baxter, University of Dundee

. © 3D composite of aerial photography from the National Land Survey of Iceland; UAV photography by Dr Kieran Baxter, University of Dundee

In 2019 verdween er voor het eerst een IJslandse gletsjer volledig: IJsland verklaarde de Okjokull gletsjer daarom dood en hield onder leiding van premier Katrin Jakobsdottir een officiële ceremonie. Op een rotsblok op de voormalige gletsjer werd een herdenkingsplaat aangebracht met een brief aan de toekomst: 'De verwachting is dat al onze grote gletsjers de komende 200 jaar dezelfde weg zullen opgaan. Dit monument moet tonen dat we weten wat er aan de gang is en wat ertegen gedaan moet worden'.

On August 18, 2019, scientists will be among those who gather for a memorial atop Ok volcano in west-central #Iceland. The deceased being remembered is Okjökull—a once-iconic #glacier that was declared dead in 2014. https://t.co/IbwDha54cB #NASA #Landsat pic.twitter.com/pSFD08UohO — NASA Earth (@NASAEarth) August 12, 2019

