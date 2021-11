Dit zijn de winnaars van de Europese natuurfotograaf van het jaar wedstrijd

Karanja was een bekende zwarte neushoorn in Masai Mara in Kenia omdat hij de langste hoorns (90 cm) in heel Afrika had. Het dier had zelfs een derde hoorn. In het verleden was het normaal dat neushoorns zulke grote hoorns hadden, maar tegenwoordig is de langste hoorn gemiddeld korter dan de kleinste hoorn van Karanja. De neushoorn overleed in 2014 en David Lloyd krijgt met deze foto een eervolle vermelding in de categorie 'zoogdieren'.