Dit zijn de mooiste natuurfoto's van het jaar: de winnaars van de Nature TTL Photographer of the Year

© Thomas Vijayan, Nature TTL Photographer of the Year 2021

Winnaar van de Nature TTL Photographer of the Year 2021: 'The World is going upside down' gemaakt door Thomas Vijayan. Hij wint met deze foto ook de eerste plaats in de categorie 'Animal Behaviour'.

Om deze foto te maken zat de fotograaf uren in een boom boven het water op het Indonesische eiland Borneo te wachten. Dankzij de weerspiegeling van de orang-oetan in het water lijkt het alsof de foto ondersteboven is gemaakt.