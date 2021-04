Dit zijn de finalisten van de Bird Photographer of the Year wedstrijd

De Bird Photographer of the Year werd dit jaar voor de zesde keer georganiseerd. Dit jaar kreeg de jury 22.000 vogelportretten uit 73 landen. Vogels kijken is populairder dan ooit en daardoor is ook de kwaliteit van de foto's uitzonderlijk hoog dit jaar, zegt de jury. De winnaars van de wedstrijd worden op 1 september bekendgemaakt, maar nu al is een deel van de finalisten gelanceerd.

De initiatiefnemers van de wedstrijd dragen vogels natuurlijk een warm hart toe en spannen zich daarom ook in om vogels wereldwijd te beschermen. Dat doen ze door de organisatie Birds on the Brink te ondersteunen.

Bird Photographer of the Year 2021 © Mario Suarez Porra, Bird Photographer of the Year 2021 Een rosse grutto op het strand bij Gijón in het noorden van Spanje. Dit strand is een geliefde plaats voor trekvogels.







Bird Photographer of the Year 2021 © Brian Matthews, Bird Photographer of the Year 2021 Een jonge kuifaalscholver haalt ongeduldig voedsel uit de bek van zijn moeder. De foto werd gemaakt op de Britse Farne Islands die bekendstaan als walhalla voor vogels.







Bird Photographer of the Year 2021 © Daniel Zhang, Bird Photographer of the Year 2021 Een hamerkop in Zimanga Private Reserve in Zuid-Afrika vangt een pad. Het lijkt alsof het pad in de bek van de hamerkop springt, maar de vogel gooide het pad verschillende keren in de lucht en op de grond om hem op die manier te doden.







Bird Photographer of the Year 2021 © Li Ying Lou, Bird Photographer of the Year 2021 Chinese kraanvogels blijven elkaar het hele jaar door trouw en voeren geregeld rituelen en dansen uit om hun onderlinge band te versterken. In Japan is dit geregeld te zien.







Bird Photographer of the Year 2021 © Øyvind Pedersen, Bird Photographer of the Year 2021 Twee papegaaiduikers rollen vechtend een heuvel op het Noorse eiland Hornøya af.







Bird Photographer of the Year 2021 © Terry Whittaker, Bird Photographer of the Year 2021 Twee blauwe reigers zoeken in prullenbakken in Amsterdam naar voedsel.







Bird Photographer of the Year 2021 © Daniela Anger, Bird Photographer of the Year 2021 Twee roodsnavelossenpikkers op de kop van een nijlpaard in South Luangwa National Park in Zambia. Nijlpaarden en roodsnavelossenpikkers hebben een soort symbiotische relatie waar ze allebei voordeel bij hebben: de vogels eten de parasieten op de kop van het nijlpaard en zo is het nijlpaard verlost van die vervelende beestjes.







Bird Photographer of the Year 2021 © Gail Bisson, Bird Photographer of the Year 2021 Een brutale wesp landt op een Irazukolibriein Costa Rica.







Bird Photographer of the Year 2021 © Tom Schandy, Bird Photographer of the Year 2021 Ezelspinguïns konden allang surfen voordat mensen eraan begonnen. Deze ezelspinguïn surft op een golf bij Carcass Island, één van de Falkland Islands.







Bird Photographer of the Year 2021 © Mark Sisson, Bird Photographer of the Year 2021 Een zuidelijke rotspinguïn op de Falkland Islands komt terug van een visexpeditie op zee en waggelt terug naar het nest om daar zijn plaats weer in te nemen.







Bird Photographer of the Year 2021 © Diana Schmies, Bird Photographer of the Year 2021 Knobbelzwamen paren meestal pas vanaf een leeftijd van drie jaar, maar dit mannetje maakt een jonger vrouwtje al eerder het hof en zij gaat in op zijn avances.







Bird Photographer of the Year 2021 © Scott Suriano, Bird Photographer of the Year 2021 Een Laplanduil neemt een duik in de sneeuw van de Amerikaanse staat Minnesota om een woelmuis te vangen.







Bird Photographer of the Year 2021 © Irene Waring, Bird Photographer of the Year 2021 Een staartmees drinkt van smeltende ijspegels bij het Kussharo meer in Japan.







Bird Photographer of the Year 2021 © Fahad Alenezi, Bird Photographer of the Year 2021 Vossen nemen in de winter, wanneer het voedsel schaars is in noordelijk gelegen gebieden, meer risico om aan voedsel te komen. Deze vos waagde zich in het voedselgebied van zeearenden en dat liet deze arend niet gebeuren. De vos kreeg een flinke mep met de sterke vleugel.







Bird Photographer of the Year 2021 © Irma Szabo, Bird Photographer of the Year 2021 Een aalscholver staat op het punt zijn prooi naar binnen te werken.







Bird Photographer of the Year 2021 © Raymond Hennessy, Bird Photographer of the Year 2021 Terwijl een bonte zanger in de vroege ochtend begint te zingen, is het nog zo koud dat je zijn adem ziet.







Bird Photographer of the Year 2021 © Brad James, Bird Photographer of the Year 2021 Een heer en dame kuifeend.







Bird Photographer of the Year 2021 © Amanda Cook, Bird Photographer of the Year 2021 Een kauw op de rug van een ree in Bushy Park in Londen. Het lijkt alsof de vogel een geheimpje in het oor van het ree fluistert, maar in werkelijkheid steelt de kauw haren van het ree om te gebruiken in haar nest.







Bird Photographer of the Year 2021 © Bird Photographer of the Year 2021 Een jonge knobbelzwaan ligt veilig en warm op de rug van zijn moeder.







Bird Photographer of the Year 2021 © Zden?k Jakl, Bird Photographer of the Year 2021 Een jonge wilde eend in een park in de Tsjechische hoofdstad Praag jaagt op een vlieg.







Bird Photographer of the Year 2021 © James Wilcox, Bird Photographer of the Year 2021 Deze jonge Amerikaanse bonte scholekster heeft nog hulp van zijn moeder nodig om de schalen van kreeftjes en andere zeediertjes te breken. Zijn eigen bek is daar nog niet sterk genoeg voor.







Bird Photographer of the Year 2021 © David White, Bird Photographer of the Year 2021 Een zwaluw keert ieder jaar in de lente terug naar een schuur op de boerderij van de fotograaf.







Bird Photographer of the Year 2021 © Aguti Antonio, Bird Photographer of the Year 2021 Ralreigers zijn trekvogels die de zomers in Italië doorbrengen waar ze in meertjes en moerassen zoeken naar vissen en amfibieën.







Bird Photographer of the Year 2021 © Gabor Li, Bird Photographer of the Year 2021 Een kuifaalscholver duikt onderwater in Kroatië om vissen te vangen.







Bird Photographer of the Year 2021 © Mark Williams, Bird Photographer of the Year 2021 Boomklever in de tuin van de fotograaf.







Bird Photographer of the Year 2021 © Tzahi Finkelstein, Bird Photographer of the Year 2021 Deze aalscholver wordt gefotografeerd precies op het moment dat hij een vis vangt.







Bird Photographer of the Year 2021 © Daphne Wong, Bird Photographer of the Year 2021 Een kwak houdt het door reclameborden verlichte water in de haven van Hongkong gefixeerd in de gaten om te zien er ergens een visje zwemt.







Bird Photographer of the Year 2021 © Bird Photographer of the Year 2021 Twee grutto's zijn in het Manglajodi moeras in India verwikkeld in een fel territoriumgevecht.







Bird Photographer of the Year 2021 © Taku Ono, Bird Photographer of the Year 2021 Monnikskraanvogels in Japan bij een winterse zonsondergang.







Bird Photographer of the Year 2021 © Thomas Vijayan, Bird Photographer of the Year 2021 Een gezinnetje keizerspinguïns op Antarctica. De eerste twee maanden nadat het vrouwtje een ei heeft gelegd, blijft het mannetje staan met het ei op zijn poten om het warm te houden. Het vrouwtje gaat ondertussen in de zee naar voedsel zoeken. Wanneer zij terugkomt, wisselen ze van rol en trekt het mannetje de zee op om voedsel te zoeken en houdt het vrouwtje het ei warm.