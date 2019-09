Deze schitterende foto's winnen de Nature Conservancy fotowedstrijd

Nature Conservancy is een internationale organisatie die zich al meer dan 65 jaar inzet voor het beschermen van de natuur en het water en alles dat erin leeft. De organisatie is opgericht in de Verenigde Staten, maar ondertussen actief in 72 landen. Er zijn zo'n 400 wetenschappers verbonden aan Nature Conservancy.

Ieder jaar organiseert Nature Conservancy een fotowedstrijd om te laten zien hoe mooi de natuur is en hoezeer deze bescherming verdient. Dit jaar deed een recordaantal fotografen mee. Maar liefst 121.774 foto's afkomstig uit 151 landen concurreerden om de felbegeerde prijzen. De algehele winnaar maakte een prachtige foto van een zeeleeuw in een bos van zeewier voor de kust van Monterey in Californie.







Grand Prize Winner © Tyler Schiffman, TNC Photo Contest 2019 Grand Prize Winner: Tyler Schiffman met een foto van een zeeleeuw in zeewierbos in Monterey Bay in Californië.







Nature Conservancy © Jay Huang, TNC Photo Contest 2019 First Prize Cities and Nature: Jay Huang met een foto van de Golden Gate Bridge in San Francisco in de mist.







Nature Conservancy © Colin Ronald, TNC Photo Contest 2019 First Prize Landscape: Colin Ronald met een foto van een eenzame skiër in Slovenië.







Nature Conservancy © Le Van Vinh, TNC Photo Contest 2019 First Prize People: Le Van Vinh met deze foto van een visser in Hon Yen, Phu Yen, Vietnam.







Nature Conservancy © Alex Kydd, TNC Photo Contest 2019 First Prize Water: Alex Kydd met een foto van een walvishaai in Ningaloo Reef, Australië.







Nature Conservancy © Fernando O'Farrill, TNC Photo Contest 2019 First Prize Wildlife: Fernando O'Farrill met een foto van een ijsbeer in Spitsbergen, Noorwegen.







Nature Conservancy © Yevhen Samuchenko, TNC Photo Contest 2019 Second Prize Cities and Nature: Yevhen Samuchenko met deze foto van het kleine Georgische stadje Mestia in de nacht.







Nature Conservancy © Leigh Miller, TNC Photo Contest 2019 Second Prize Landscape: Leigh Miller met deze foto gemaakt met een drone van de roze kleuren van de Hutt Lagoon in West-Australië.







Nature Conservancy © Fabio Teixeira, Nature Conservancy Second Prize People and Nature: Fabio Teixeira met een foto van Retrato nas Aguas da Baía de Guanabara in Brazilië.







Nature Conservancy © Hao Jiang, TNC Photo Contest 2019 Second Prize Water: Hao Jiang met een foto van een groep flamingo's die over Lake Magadi in Kenia vliegt.







Nature Conservancy © Raymond Hennessy, TNC Photo Contest 2019 Second Prize Wildlife: Raymond Hennessy met een foto van roestflankzanger.







Nature Conservancy © Robert Potts, TNC Photo Contest 2019 Third Place Cities and Nature: Robert Potts met een foto van Californische zeeleeuwen in de dokken van Astoria in Oregon.







Nature Conservancy © Guilherme Gomes de Mesquita, TNC Photo Contest 2019 Third Place Landscape: Guilherme Gomes de Mesquita met deze foto van Trolltunga in Noorwegen.







Nature Conservancy © Apratim Pal, TNC Photo Contest 2019 Third Place People and Nature: Apratim Pal met een foto van met mos bedekt water in West-Bengalen in India.







Nature Conservancy © Alex Kydd, TNC Photo Contest 2019 Third Place Water: Alex Kydd met een foto van een groepje adelaarsroggen in Ningaloo Reef in West-Australië.







Nature Conservancy © Yaron Schmid, TNC Photo Contest 2019 Third Place Wildlife: Yaron Schmid met een foto van een Grevy zebra in Lewa in Kenia die in de camera kijkt.







Nature Conservancy © Tsz Ho Tse, TNC Photo Contest 2019 Honorable Mention Cities and Nature: Tsz Ho Tse met deze foto van Victoria Harbour in Hongkong.







Nature Conservancy © Carlos Eduardo Goulart, TNC Photo Contest 2019 Honorable Mention Landscape: Carlos Eduardo Goulart met deze foto van een stormachtige ochtend in Torres del Paine in Chili.







Nature Conservancy © Victor Grilo Lima, TNC Photo Contest 2019 Honorable Mention Landscape: Victor Grilo Lima met een foto van de Atacama woestijn in Chili.







Nature Conservancy © Florian LeDoux, TNC Photo Contest 2019 Honorable Mention Landscape: Florian LeDoux met een foto van water en drijfzand in IJsland.







Nature Conservancy © Volcano De Fuego, TNC Photo Contest 2019 Honorable Mention Landscape: José David Altamirano González met een foto van de Volcano De Fuego in Guatemala.







Nature Conservancy © Anskar Lenzen, TNC Photo Contest 2019 Honorable Mention People and Nature: Anskar Lenzen met deze foto van een zomerse duik in de Eibsee in het zuiden van Duitsland.







Nature Conservancy © Giovani Cordioli, TNC Photo Contest 2019 Honorable Mention People and Nature: Giovani Cordioli met deze foto van een dreigende lucht boven Varadero in Cuba.







Nature Conservancy © Ted Sommerville, TNC Photo Contest 2019 Honorable Mention People and Nature: Ted Somerville met deze foto van een surfer in Copacabana in Brazilië.







Nature Conservancy © Barbara Rot, Nature Conservancy Honorable Mention Water: Barbara Rot met een foto van een Adeliepinguïn op een ijsberg.







Nature Conservancy © Michael Gallagher, TNC Photo Contest 2019 Honorable Mention Water: Michael Gallagher met een foto van een anemoonvisje.







Nature Conservancy © Jose David Altamirano González, TNC Photo Contest 2019 Honorable Mention Wildlife: Jose David Altamirano González met deze foto van bavianen in Botswana.







Nature Conservancy © Giuseppe Bonali, Nature Conservancy Honorable Mention Wildlife: Giuseppe Bonali met deze foto van drie libellen.







Nature Conservancy © Sebastian Di Domenico, TNC Photo Contest 2019 Honorable Mention Wildlife: Sebastian Di Domenico met deze foto van een haaksnavelkolibrie in Sumaco National Park in Ecuador.