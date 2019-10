Deze ontroerende foto's zijn de winnaars van de Environmental Photographer of the Year wedstrijd

De Environmental Photographer of the Year toont de vreselijk impact die wij mensen op de wereld hebben. Maar de foto's tonen ook hoop: ze laten zien ons vermogen zien om te overleven en innoveren.

Terry Fueller, voorzitter van CIVEM (Chartered Institution Water and Environmental Management) en organisator van de wedstrijd: 'Klimaatverandering is het bepalende onderwerp van onze tijd en nu is het moment om te handelen. We moeten in actie komen in alle sectoren in onze samenleving. Deze wedstrijd laat zien hoe het klimaat de levens van mensen en dieren in de hele wereld beïnvloedt en hoopt tegelijk de boodschap te verspreiden dat een grote verandering nodig is. '







Environmental Photographer of the Year © SL Shanth Kumar, Environmental Photographer of the Year Winnaar Environmental Photographer of the Year: 'Hightide Enters Home' van SL Shanth Kumar. Mumbai in India wordt vaker getroffen door overstromingen als gevolg van de opwarming van de zee. Dat is goed te zien op deze foto van de sloppenwijk Bandra waar een grote golf een visser meesleurt. Gelukkig werd hij gered door andere vissers.







Environmental Photographer of the Year © Sean Gallagher, Environmental Photographer of the Year Winnaar Changing Environment Prize: 'Tuvalu, beneath the Rising Tide' van Sean Gallagher. Erosie is altijd een probleem geweest voor de laaggelegen archipel Tuvalu, maar de laatste jaren zijn de golven zo hoog geworden dat de eilanden volledig onder water dreigen te lopen.







Environmental Photographer of the Year © Eliud Gil Samaniego, Environmental Photographer of the Year Winaar Sustainable Cities Prize: 'Polluted New Year' van Eliud Gil Samaniego. Mexicali in de Mexicaanse staat Baja California is een van de meest vervuilde steden in de wereld. Door pyrotechniek, industie, auto's,en klimaatverandering ligt de stad verscholen onder een dikke laag smog.







Environmental Photographer of the Year © Frederick Dharshie, Environmental Photographer of the Year Water, Equality and Sustainability Prize: 'Water Scarcity' van Frederick Dharshie. Een jongetje in Kakamega in Kenia drinkt vies water omdat er niet meer genoeg waterpunten in de omgeving zijn. Dat is het gevolg van ontbossing. Gebrek aan schoon water betekent een groter risico op ziektes als cholera, tyfus en dysenterie.







Environmental Photographer of the Year © J Henry Fair, Environmental Photographer of the Year Climate Action and Energy Prize: 'Remains of the Forest' van J. Henry Fair. Het bos Hambach bij de Duitse plaats Niederzier bestaat al 12.000 jaar en was zo groot als Manhattan. Maar sinds een energiebedrijf het bos kocht en er ging graven naar bruinkool is nog maar tien procent van het duizenden jaren oude bos over.







Environmental Photographer of the Year © Neville Ngomane, Environmental Photographer of the Year Young Environmental Photographer of the Year: 'Desperate Measures' van Neville Ngomane. Op deze foto zie je geen stropers, maar juist natuurbeschermers die de hoorn van een neushoorn afzagen in Limpopo in Zuid-Afrika. Ze doen dat om te voorkomen dat de dieren gedood worden door stropers. Tegenwoordig worden er zoveel neushoorns gedood om hun hoorns dat experts het advies geven de dieren om de 12 tot 24 maanden te onthoornen zodat ze niet meer interessant zijn voor stropers.







Environmental Photographer of the Year © Sebnem Coskun, Environmental Photographer of the Year 'Trash' van Sebnem Coskun: Een man verzamelt plastic afval in de zee voor de kust van Istanbul in Turkije.







Environmental Photographer of the Year © Tran Tuan Viet, Environmental Photographer of the Year 'Sewing Net' van Tran Tuan Viet. Het aantal vissen daalt zo sterk in Vietnam dat vissers extreme vismethodes gaan hanteren die veel schade toebrengen aan de mariene omgeving.







Environmental Photographer of the Year © Valerie Leonard, Environmental Photographer of the Year 'Invisible' van Valerie Leonard. Een vrouw zoekt op de vuilnisbelt in de buurt van de Nepalese hoofdstad Kathmandu naar spulletjes die ze kan verkopen.







Environmental Photographer of the Year © Amdad Hossain, Environmental Photographer of the Year 'Sleep Fatigue' van Amdad Hossain. Een vrouw slaapt op de sterk vervuilde rivieroever in Dhaka, Bangladesh.







Environmental Photographer of the Year © Aragon Renuncio Antonio, Environmental Photographer of the Year 'Sweet Dreams' van Aragon Renuncio Antonio. Een meisje slaapt op de tafel in een klas in Burkina Faso. Extreme regenval is de laatste 35 jaar verdrievoudigd door de opwarming van het klimaat. Maar tegelijk heeft de regio te lijden onder extreme droge periodes.







Environmental Photographer of the Year © Aragon Renuncio Antonio, Environmental Photographer of the Year 'The Plastic Quarry' van Aragon Renuncio Antonio. Een jongen in Ouagadougou in Burkina Faso speelt met een plastic tas. In 1950 werd er zo'n 2,3 miljoen ton plastic geproduceerd in de wereld per jaar. In 2015 was dat opgelopen tot 448 miljoen ton. Dagelijks belanden zo'n acht miljoen stukjes plastic in de oceanen.







Environmental Photographer of the Year © Ian Wade, Environmental Photographer of the Year 'Lungs of the Earth' van Ian Wade. Het is niet eenvoudig om de boomkruinen in de nacht te fotograferen, maar het lukte Ian Wade na vijf nachten. De foto toont de bomen in hun volle schoonheid.