Deze 14 bedreigde diersoorten verdienen extra aandacht, vinden natuurbeschermers

1. Grijze roodstaartpapegaai

Ooit kwamen deze mooie, intelligente vogels die meesters zijn in het imiteren in grote aantallen voor in de bossen van Centraal- en West-Afrika. Juist die imitatiekunst is een belangrijke reden waarom er nu nog maar zo weinig over zijn in het wild: meer dan een miljoen van deze papegaaien zijn gevangen om verhandeld te worden als huisdier.

Daar komt bij dat hun leefgebied enorm is geslonken doordat de regenwouden in Centraal-Afrika in rap tempo gekapt worden. Hoog tijd dus om ervoor te zorgen dat hun habitat niet nog verder slinkt en dat de handel in exotische huisdieren een halt toegeroepen wordt.