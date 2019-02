De wolf is definitief terug op de Veluwe

De wolvin op de Veluwe heeft ook al een mannetje in haar buurt. Dat is gebleken uit DNA-onderzoek van uitwerpselen van de dieren, aldus de provincie Gelderland.

'Nu er niet alleen een wolvin maar ook een wolf rondloopt op de Noord-Veluwe, zijn er in mei misschien wel jonge wolfjes', zegt Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland. 'Dit is het begin van een roedel'. Volgens de provincie is het gevonden mannelijke DNA het allereerste teken van een wolvenmannetje in het gebied.

Er waren al langer signalen van de vestiging van wolvin GW998f, zoals ze in vaktaal heet. Als een wolf een half jaar is waargenomen in een gebied, betekent dat volgens wolvenkenners dat het dier een leefgebied heeft uitgekozen. Vermoedelijk woont er ook een wolvin op de Midden-Veluwe. Daarover is medio maart zekerheid.

De provincie Gelderland vroeg eind januari om versneld DNA-onderzoek, omdat ze duidelijkheid wilde hebben over de terugkeer van de wolf. Het DNA-onderzoek is uitgevoerd in het laboratorium van Wageningen Environmental Research, een onderzoeksinstituut van de Wageningse universiteit.

Voor het onderzoek verzamelden vrijwilligers van Wolven in Nederland drollen. 'Nu blijkt maar hoe belangrijk het is om de wolf actief te volgen. Dankzij de verzamelde uitwerpselen zijn we verrast door een derde wolf op de Veluwe'', aldus de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth.

De wolf verdween ongeveer 140 jaar geleden uit Nederland.