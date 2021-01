De winnaars van de Ocean Photography Awards: een intiem inkijkje in het leven in de oceanen

Aan de fotowedstrijd Ocean Photography Awards georganiseerd door Oceanographic Magazine dongen dit jaar meer dan 3.000 foto's mee naar een prijs. De Canadese fotografe Nadia Aly ging er vandoor met de algemene hoofdprijs met een foto van een groep mobula roggen in Baja California Sur in Mexico. De jury prijst de de manier waarom de foto de levendigheid van de oceaan vastlegt.

Behalve algemene winnaars werden er ook prijzen uitgereikt in de categorieën Conservation, Exploration, Adventure, Young Ocean Photographer of the Year, The Community Choice Award en The Collective Portfolio Award.







Ocean Photography Awards © Nadia Aly, Ocean Photography Awards Winnaar: Nadia Aly Mobula roggen in Mexico







Ocean Photography Awards © Sacha Specker, Ocean Photography Awards Runner-up: Sacha Specker Een surfer tussen twee werelden bij Oahu, Hawaii







Ocean Photography Awards © Magnus Lundborg, Ocean Photography Awards Derde prijs: Magnus Lundborg Een zeldzame zuidkaper of Australische walvis bij Puerto Pirámides in Argentinie.







Ocean Photography Awards © Ben Cranke, Ocean Photography Awards Eerste plaats Exploration: Ben Cranke Pinguïns marcheren door de sneeuw in St Andrews Bay, South Georgia, Antarctica.







Ocean Photography Awards © Karim Iliya, Ocean Photography Awards Tweede plaats Exploration: Karim Iliya Een freediver verkent een grot in Tonga.







Ocean Photography Awards © Ocean Photography Awards Derde plaats Exploration: Florian Ledoux Krabbeneters rusten op stukken ijs in Antarctica.







Ocean Photography Awards © Alfred Minnaar, Ocean Photography Awards Exploration: Alfred Minnaar Een duiker poseert onder het ijs van het Baikal meer, het koudste meer in de wereld, in Rusland.







Ocean Photography Awards © Florian Ledoux, Ocean Photography Awards Exploration: Florian Ledoux Een ijsbeer zoekt vanaf een ijsberg naar een prooi in het water.







Ocean Photography Awards © Fred Buyle, Ocean Photography Awards Exploration: Fred Buyle Een freediver zwemt onder een golf bij Rurutu Island, Frans Polynesie.







Ocean Photography Awards © Henley Spiers, Ocean Photography Awards Exploration: Henley Spiers Een Wunderpus photogenicus in het donker in Anilao, Filippijnen.







Ocean Photography Awards © Jason Gulley, Ocean Photography Awards Exploration: Jason Gulley Een grotduiker zwemt de River Spring in Mexico binnen tijdens de vloed.







Ocean Photography Awards © Maxwell Hohn, Ocean Photography Awards Exploration: Maxwell Hohn Noordelijke padden gefotografeerd bij Vancouver Island in Canada.







Ocean Photography Awards © Nadia Aly, Ocean Photography Awards Exploration: Nadia Aly Een grote groep mobula roggen.







Ocean Photography Awards © Sirachai Arunrugstichai, Ocean Photography Awards Exploration: Sirachai Arunrugstichai Acropora koralen bij eb met in de verte de Melkweg. De foto werd genomen bij Koh Bulon Lae Island in Thailand.







Ocean Photography Awards © SJ Bennett, Ocean Photography Awards Exploration: SJ Bennett Twee duikers dalen af in de Blue Abyss in Mexico.







Ocean Photography Awards © Jason Gulley, Ocean Photography Awards Eerste prijs Adventure: Jason Gulley Een freediving instructeur wacht op de terugkomst van zijn student tijdens een duik in Angelita Cenote in Mexico.







Ocean Photography Awards © Sean Scott, Ocean Photography Awards Tweede prijs Adventure: Sean Scott Twee haaien surfen op een golf in Red Bluff, Quobba Station, in Western Australia.







Duncan Murrell, Ocean Photography Awards © Duncan Murrell, Ocean Photography Awards Derde Adventure: Duncan Murrell Drie Mobula japanica roggen verwikkeld in een seksuele hofmakerij: een gedrag dat zelden gefotografeerd wordt, in Honda Bay, Filippijnen.







Ocean Photography Awards © Craig Parry, Ocean Photography Awards Adventure: Craig Parry Een remora zwemt naast een bultrug bij Vava'u, Tonga.







Ocean Photography Awards © Eric Wittkopf, Ocean Photography Awards Adventure: Eric Wittkopf De golven slaan op de kust van Diamond Beach in IJsland.







Ocean Photography Awards © Grant Thomas, Ocean Photography Awards Adventure: Grant Thomas Paddle boarders boven een koraalrif in Vava'u, Tonga.







Ocean Photography Awards © Hannes Klosterman, Ocean Photography Awards Adventure: Hannes Klosterman Kajikia audaxen komen in grote groepen bij elkaar om voedsel te zoeken in de Baja California, Mexico.







Ocean Photography Awards © Hannes Klosterman, Ocean Photography Awards Adventure: Hannes Klosterman Een Kajikia audax en zeehonden jagen samen op voedsel in Baja California, Mexico.







Ocean Photography Awards © Lance Morgan, Ocean Photography Awards Adventure: Lance Morgan Een surfer pakt een enorme golf bij de afgelegen Shipstern Bluff in Tasmanie.







Ocean Photography Awards © Olle Nordell, Ocean Photography Awards Adventure: Olle Nordell De zwemmer en milieuactivist Lewis Pugh zwemt bij Antarctica.







Ocean Photography Awards © Ron Watkins, Ocean Photography Awards Adventure: Ron Watkins Een zijdehaai zwemt in Gardens of the Queen marine reserve in Cuba.







Ocean Photography Awards © Scott Wilson, Ocean Photography Awards Adventure: Scott Wilson Een paartje slanke dolfijnen of Pantropische gevlekte dolfijnen in Sri Lanka.







Ocean Photography Awards © Todd Thimios, Ocean Photography Awards Adventure: Todd Thimios Orca's zwemmen door het ruige water in Noorwegen.







Ocean Photography Awards © Tobias Baumgaertner, Ocean Photography Awards Winnaar Community choice: Tobias Baumgaertner Twee pinguïns kijken uit over het water met op de achtergrond de lichten van Melbourne.







Ocean Photography Awards © Celia Kujala, Ocean Photography Awards Community choice: Celia Kujala Een stellerzeeleeuw kijkt nieuwsgierig in de camera van de fotograaf. De foto is genomen bij Hornby Island, Canada.







Ocean Photography Awards © Jacopo Brunetti, Ocean Photography Awards Community choice: Jacopo Brunetti Een grijze walvis moeder en haar kalf zwemmen samen in de ondiepe wateren bij Baja California Sur, Mexico.







Ocean Photography Awards © Jono Allen, Ocean Photography Awards Community choice: Jono Allen Een bultrugwalviskalf 'breakdances' in de warme wateren rond Tonga.







Ocean Photography Awards © Tanner Mansell, Ocean Photography Awards Community choice: Tanner Mansell Een haaienstier jaagt op zijn prooi in Florida, VS.







Ocean Photography Awards © Cruz Erdmann, Ocean Photography Awards Winnaar Young Photographer: Cruz Erdman Een zijdeachtige Ritteri anemoon deint op een neer in het water bij de Malediven waardoor een Zwartvinanemoonvis zichtbaar wordt.







Ocean Photography Awards © Ben Cammarata, Ocean Photography Awards Tweede plaats Young Photographer: Ben Cammarata Een Amerikaanse schaarbek zoekt naar een prooi in het water bij Martha's Vineyard in de VS.







Ocean Photography Awards © Ocean Photography Awards Derde plaats Young Photographer: Kyla McKlay Een dolfijn in de VS.







Ocean Photography Awards © Matthew Sharp, Ocean Photography Awards Winnaar Conservation: Matthew Sharp Een heremietkreeft kruipt op een berg plastic in de Malediven.







Ocean Photography Awards © Andrea Benvenuti, Ocean Photography Awards Runner-up Conservation: Andrea Benvenuti Een plastic fles tussen een groep nesten van de grootste kolonie keizeraalscholvers in de buurt van Puerto Madryn, Argentinie.







Ocean Photography Awards © Joe Daniels, Ocean Photography Awards Derde plaats Conservation: Joe Daniels Een oceanische witpunthaai zwemt in de Rode Zee bij Egypte met een haak van een duiker om zijn nek.







Ocean Photography Awards © Florian Ledoux, Ocean Photography Awards Conservation: Florian Ledoux Een ijsbeer zoekt naar een prooi in de wateren rond Spitsbergen.







Ocean Photography Awards © Florian Ledoux, Ocean Photography Awards Conservation: Florian Ledoux Walrussen liggen dicht tegen elkaar aan geplakt op een klein stukje land ten noordoosten van Spitsbergen. Door het toenemende verlies van stabiele stukken ijs verkeren walrussen in gevaar.







Ocean Photography Awards © Henley Spiers, Ocean Photography Awards Conservation: Henley Spiers Een vissersnet bedekt het Kimud Shoal, Cebu, Filippijnen.







Ocean Photography Awards © Henley Spiers, Ocean Photography Awards Conservation: Henley Spiers Een anemoonvis kijkt naar het onder een net bedekte koraalrif.







Ocean Photography Awards © Jeroen Hoekendijk, Ocean Photography Awards Conservation: Jeroen Hoekendijk Een potvis is op de Razende Boi zandbank gestrand bij het Nederlandse eiland Texel.







Ocean Photography Awards © Martin Berg, Ocean Photography Awards Conservation: Martin Berg Een uitgemergelde ijsbeer wacht op de terugkeer van het ijs in Spitsbergen.







Ocean Photography Awards © Matthew Potenski, Ocean Photography Awards Conservation: Matthew Potenski







Ocean Photography Awards © Melissa Romao, Ocean Photography Awards Conservation: Melissa Romao Een haai zit gevangen in een vangnet van een illegale vissersboot voor de kust van Liberia.







Ocean Photography Awards © Ron Watkins, Ocean Photography Awards Conservation: Ron Watkins Deze haai lijkt twee keer aan de dood ontsnapt. In zijn huid zijn duidelijk twee grote vissershaken te zien. Gefotografeerd voor de kust van Rhode Island in de Verenigde Staten.







Ocean Photography Awards © Shane Gross, Ocean Photography Awards Conservation: Shane Gross Vissers halen een net vol tonijn binnen bij Noord Sulawesi in Indonesie.







Ocean Photography Awards © Nadia Aly, Ocean Photography Awards Collective: Nadia Aly







Ocean Photography Awards © Nadia Aly, Ocean Photography Awards Collective: Nadia Aly







Ocean Photography Awards © Nadia Aly, Ocean Photography Awards Collective: Nadia Aly







Ocean Photography Awards © Nadia Aly, Ocean Photography Awards Collective: Nadia Aly







Ocean Photography Awards © Nadia Aly, Ocean Photography Awards Collective: Nadia Aly







Ocean Photography Awards © Nadia Aly, Ocean Photography Awards Collective: Nadia Aly







Ocean Photography Awards © Nadia Aly, Ocean Photography Awards Collective: Nadia Aly







Ocean Photography Awards © Nadia Aly, Ocean Photography Awards Collective: Nadia Aly







Ocean Photography Awards © Nadia Aly, Ocean Photography Awards Collective: Nadia Aly







Ocean Photography Awards © Nadia Aly, Ocean Photography Awards Collective: Nadia Aly







Ocean Photography Awards © Henley Spiers, Ocean Photography Awards Collective: Henley Spiers







Ocean Photography Awards © Henley Spiers, Ocean Photography Awards Collective: Henley Spiers







Ocean Photography Awards © Henley Spiers, Ocean Photography Awards Collective: Henley Spiers







Ocean Photography Awards © Henley Spiers, Ocean Photography Awards Collective: Henley Spiers







Ocean Photography Awards © Henley Spiers, Ocean Photography Awards Collective: Henley Spiers







Ocean Photography Awards © Henley Spiers, Ocean Photography Awards Collective: Henley Spiers







Ocean Photography Awards © Henley Spiers, Ocean Photography Awards Collective: Henley Spiers







Ocean Photography Awards © Henley Spiers, Ocean Photography Awards Collective: Henley Spiers







Ocean Photography Awards © Henley Spiers, Ocean Photography Awards Collective: Henley Spiers







Ocean Photography Awards © Henley Spiers, Ocean Photography Awards Collective: Henley Spiers







Ocean Photography Awards © Shane Cross, Ocean Photography Awards Collective: Shane Cross







Ocean Photography Awards © Shane Cross, Ocean Photography Awards Collective: Shane Cross







Ocean Photography Awards © Shane Cross, Ocean Photography Awards Collective: Shane Cross







Ocean Photography Awards © Shane Cross, Ocean Photography Awards Collective: Shane Cross







Ocean Photography Awards © Shane Cross, Ocean Photography Awards Collective: Shane Cross







Ocean Photography Awards © Shane Cross, Ocean Photography Awards Collective: Shane Cross







Ocean Photography Awards © Shane Cross, Ocean Photography Awards Collective: Shane Cross







Ocean Photography Awards © Shane Cross, Ocean Photography Awards Collective: Shane Cross







Ocean Photography Awards © Shane Cross, Ocean Photography Awards Collective: Shane Cross