De Panne zal een nieuw uitkijkpunt realiseren met zicht op het natuurreservaat De Westhoek, de zee en de stranden.

Het uitkijkpunt kadert in het project Horizon 2025 van de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer. Het nieuwe uitkijkpunt zal gebouwd worden op het einde van de betonnen duinvoetversterking in De Panne. Het uitkijkpunt zal toegankelijk zijn via de wandeldijk en via het lager gelegen strand. De plannen voor de constructie werden op 10 april goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen van De Panne. De constructie zal volledig in beton zijn.

Naast het uitkijkpunt langs de wandeldijk komt er ook een ontmoetingsplek aan de Houtsaegerduinen. De 'Vista' zal het einde van de Marktlaan verbinden met de start van het wandelpad langs de duinen.

Voldoende afstand

'Na de normalisering van de situatie in ons land zijn nieuwe initiatieven zoals het uitkijkpunt in De Panne een sterke stimulans voor het toeristisch imago. We moeten klaarstaan om in de toekomst opnieuw toeristen aan onze Kust te kunnen ontvangen', zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Bovendien worden bezoekers die het uitkijkpunt afdalen, niet geconfronteerd met de mensen die op de trap naar boven gaan. Er kan dus voldoende afstand worden bewaard.

