De Ioway (of Iowa) stam hebben het grootste 'Tribal National Park' in de Verenigde Staten gecreëerd. Het ligt op de grens tussen Nebraska en Kansas.

De Ioway (of Iowa) stam uit Kansas en Nebraska heeft het grootste 'Tribal National Park' in de VS gecreërd. Het bijna 18.000 vierkante kilometer grote gebied ligt iets ten zuiden van het dorpje Rulo in Nebraska, op de grens met Kansas. Het beschermt het Rulo Bluffs Reserve, een beboste berwand langs de Missouri River. Ook een stuk prairiegebied valt in het nieuwe park.

Het nationale park zal niet alleen de natuur, maar ook de culturele geschiedenis van de Ioway beschermen. 'We zijn hier al duizend jaar en, anders dan andere mensen die grond kunnen kopen en verkopen en kunnen verhuizen, kunnen wij nooit weggaan', zegt Lance Forster, vice-voorzitter van de Ioway stam aan AP News. 'Dit is voor altijd ons land. En we zullen hier nog duizend jaar zijn.'

De Ioway zullen in het nationale park hun verhaal kunnen vertellen en tegelijk een rustig natuurgebied bieden waar mensen kunnen wandelen, kamperen en naar vogels kunnen kijken. Ook ligt er een historisch dorpje waar de Ioway tusssen de dertiende en vijftiende eeuw handelden in bizonhuiden en drie grafheuvels van drieduizend jaar oud.

Ute Mountain in Colorado © Getty Images

Het nieuwe nationale park bestaat uit een deel grond dat twee jaar geleden door Nature Conservancy of Nebraska werd overgedragen aan de Ioway en een stuk dat daar onlangs aan toegevoegd werd. 'Het leek het juiste om te doen', zegt Mace Hack van Nature Conservancy Nebraska. 'We wilden de stam helpen om een diepe band te kunnen krijgen met het land en de geschiedenis van hun voorouders.'

Dit besluit pas in het streven van de Ioway en andere oorspronkelijke bewoners in de VS om het land van hun voorouders weer in eigen handen te krijgen en beschermen, schrijft Inside Hook. In 1887 verloren de Ioway negentig procent van hun land toen het werd toegewezen aan lokale boeren. Nu hebben ze ondertussen weer een derde van die grond in bezit.

Uluru (Ayers Rock) © Getty Images

Het Ioway park is het tweede Tribal Park in de VS. In 2011 werd Frog Bay National Park bij lake Superior in Wisconsin het eerste Tribal National Park in de VS. Ook op andere manieren nemen de oorspronkelijke bewoners meer het heft in eigen handen waar het gaat om de bescherming van het land van hun voorouders. Delen van Antelope Canyon in Arizona mogen bijvoorbeeld alleen bezocht worden met een Navajo gids. Hetzelfde geldt voor de klifwoningen in Ute Mountain Ute Tribal Park. Daar mag je alleen met een Ute gids heen.

De tendens speelt trouwens ook elders in de wereld. Zo is het Booderee National Park in Australië in handen van de Aboriginals, hebben de Aboriginals de beklimming van de voor hen heilige monoliet Uluru verboden en zal in de toekomst mogelijk hetzelfde gebeuren met een andere voor hen heilige berg: Mount Warning.

