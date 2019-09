De Britse Nationale Parken bestaan 70 jaar. Reden voor een eerbetoon aan dit gevarieerde natuurschoon. Bekijk de 15 nationale parken zoals je ze nog niet eerder zag.

De Britse Nationale Parken bestaan 70 jaar. Reden voor Onstride om een bijzonder eerbetoon aan dit gevarieerde natuurschoon te maken. Bekijk de 15 nationale parken zoals je ze nog niet eerder zag.

1.The Broads in Norfolk en Suffolk, Engeland

Het nationale park The Broads werd in 1949 opgericht, maar mensen drukken er al veel langer hun stempel op. In de twaalfde eeuw begonnen ze er al met het winnen van turf. De greppels die ze toen uitgroeven, zijn in de loop van de tijd volgelopen met water. Zo is een netwerk van kanaaltjes ontstaan. Maar de menselijke geschiedenis gaat zelfs nog verder terug: in de derde eeuw bouwden de Romeinen er een fort: het Burgh Castle. Het torentje en de muren daarvan staan nu nog altijd overeind.

Op de tekening zie je ook Happisburgh Lighthouse, de enige onafhankelijke vuurtoren in het Verenigd Koninkrijk. In de jaren tachtig zou de vuurtoren gesloten worden, maar dankzij massale protesten bleef hij toch geopend. Een andere blikvanger is Horsey Windpump, gebouwd in 1912. In zijn honderdjarige bestaan, doorstond de windmolen al een blikseminslag en heel wat andere extreme weersomstandigheden.

2. North York Moors in Yorkshire, Engeland

De 12e-eeuwse cisterciënzerabdij Rivaulx was ooit een bloeiende monnikengemeenschap. De monniken leefden er vreedzaam, ver verwijderd van het lawaai van de wereld. Misschien wandelden ze ook wel eens over de Cleveland Way Trail, een pad dat langs de abdij naar de top van de Roseberry Topping Hill loopt. Deze berg wordt wel de 'Yorkshire Matterhorn' genoemd omdat de conische vorm doet denken aan de beroemde berg in Zwitserland.

3. Northumberland National Park in Northumberland, Engeland

Northumberland is sinds 1956 een nationaal park en het meest noordelijk gelegen park in het Verenigd Koninkrijk. Het staat in de eerste plaats bekend om de 120 kilometer lange Muur van Hadrianus. Deze Muur werd in het jaar 128 gebouwd met als doel het weghouden van de barbaren uit Romeins Brittannië. Anders dan vaak gedacht, vormde de Muur niet de grens tussen Schotland en Engeland.

Bij de Muur zie je de Sycamore Gap Tree, een van de bekendste bomen in het land. De boom figureerde onder andere in de film 'Robin Hood: Prince of Thieves' uit 1991. In 2003 ontkwam de boom net aan de dood. Een helikoper met daarin de bekende tuinier Alan Titchmaster stortte vlakbij de Sycamore Gap neer.

4. Cairngorms National Park in de Schotse Hooglanden

Cairngorms is het grootste nationale park in het land. Vijf van de zes hoogste bergen in Schotland liggen in Cairngorms. In totaal telt het park 52 toppen van boven de 500 meter. Op de tekening zie je twee oude bijzondere bruggen. De Carrbridge werd in 1717 aangelegd zodat begrafenisstoeten ook bij hoog water de River Dulnain konden oversteken naar de Duthil Church. De andere brug, de Linn o'Dee was een van de favoriete plekjes van koningin Victoria voor een kopje thee met taart.

5. Loch Lomond and the Trossachs National Park in Stirlingshire, Schotland

Het sprookjesachtige kasteel Inveraray Castle uit de achttiende eeuw is een uitstekend vertrekpunt voor een tour door dit deel van de Schotse Highlands. Het kasteel speelde een rol in Downton Abbey en het kwam voor in de boeken van Sir Walter Scott en Robert Louis Stevenson. De wandeling naar de Falls of Folloch is de populairste wandeltocht in heel Schotland.

6. Lake District National Park in Cumbria, Engeland

Het Lake District is het bekendste nationale park in het Verenigd Koninkrijk met dank aan Beatrix Potter en William Wordsworth. De geschiedenis van het gebied gaat zo'n 5.000 jaar terug in de tijd. Er is onder andere de oudste Britse cirkel van stenen te vinden. Ook op de tekening te zien is de Aira Force, een 21 meter hoge waterval in een aangelegd Victoriaans park.

7. Yorkshire Dales National Park in Yorkshire, Engeland

Yorkshire Dales is een ruig landschap met heidevelden, stenen muurtjes en schuurtjes en mooie dorpjes. De enorme kalkstenen halve cirkel Malham Cove was vroeger een waterval. Nu bouwen slechtvalken hun nesten in de wanden. Een andere blikvanger is Ribblehead Viaduct, een indrukwekkend architectonisch bouwwerk met 31 meter hoge bogen. De imposante ruine van Bolton Abbey tenslotte is tegenwoordig een geliefde plek voor picknicks en toneelstukken.

8. Peak District National Park in Derbyshire, Engeland

Het oudste nationale park in Engeland is een indrukwekkende mengeling van plateaus, heidevelden, idyllische riviertjes en valleien. Op de tekening zie je de Salt Cellar, een merkwaardig gevormde rots. Ook zie je Chatsworth House: een statig landhuis met arboretum, doolhof en 300 jaar oude stenen waterval.

9. Snowdonia National Park (Gwynedd and Conwy, Wales)

Negen bergketens lopen door Snowdonia National Park, waaronder Mount Snowdon, met 1085 de hoogste berg in Wales. Uniek is het speelgoedachtige stadje Portmeirion. Het werd gebouwd in het midden van de twintigste eeuw en past perfect in de natuurlijke omgeving.

Op de tekening zie je Caernafon Castle, een fort dat door koning Edward I werd gebouwd en op de lijst van werelderfgoederen van Unesco staat. Ook apart is Electric Mountain: een merkwaardige mix van door mensen en door de natuur gevormde elementen. De hydroelektrische krachtcentrale ziet diep verborgen in Elidir Fawr berg.

10. Pembrokeshire Coast National Park in Pembrokeshire, Wales

Geologische krachten speelden een bepalende rol in de vorming van dit ruige kustgebied. Grillige rotskusten worden er onderbroeken door lange en verborgen zandstranden. In de lente komen de rotswanden tot leven doordat alken en zeekoeten er hun nesten in bouwen.

Barafundle Bay is een van de mooiste en meest afgelegen stranden in het park. Je moet bijna een kilometer wandelen om er te komen. Vanaf het strand heb je een schitterend uitzicht op Caldey Island, een eeuwenoude heilige plaats.

11. Brecon Beacons National Park in Powys, Monmouthshire, Carmarthenshire, Wales

Brecon Beacons is een van de beste plaatsen in het Verenigd Koninkrijk om naar de sterren te kijken. Het was het eerste Dark Sky Reserve in Wales en een van de vijf in het hele land. Bijzonder is verder de Sgwd yr Elia (val van de sneeuw), een waterval waar je achter langs kan wandelen en Llangattock Escarpment: een ophoping van verlaten heuvels ontstaan tijdens mijnwerken die nu begroeid zijn met vegetatie.

12. Exmoor National Park in Somerset, Engeland

Exmoor was vroeger een koninklijk jachtgebied, nu een prachtig natuurgebied met heuvelachtige heidevelden. Onder die heide liggen rotsen uit het Trias (tussen 250 tot 200 miljoen jaar geleden) en Jura (tussen 200 en 145 miljoen jaar geleden). De Tarr Steps is een 3.000 jaar oude klepelbrug, gemaakt van grote stenen platen. Exmoor is vooral tegen de avond leuk om te bezoeken omdat je er dan herten, otters en vleermuizen kan zien.

13. Dartmoor National Park in Devon, Engeland

De cottages met rieten daken, het mooie 13e-eeuwse kerkje en het pittoreske dorpje Lustleigh vormen een mooi contrast met het wat somber ogende landschap in Dartmoor. Maar kijk wat verder en je ontdekt dat het gebied met de losstaande opvallende rotspartijen eerder romantisch en stoer is.

14. New Forest National Park in Hampshire, Engeland

New Forest is een levendig gebied dankzij de zogenaamde Commoners: lokale bewoners die gebruik maken van het eeuwenoude recht om hun vee vrij te laten grazen. Er wonen ongeveer 38.000 mensen in kleine gehuchten zoals Buckler's Hard en Beaulieu.

15. South Downs National Park in Sussex, Engeland

Het jongste Britse nationale park is maar liefst 1600 vierkante kilometer groot. Je vindt er een enorme afwisseling van heuvels, valleien, marktdorpjes, wijngaarden en heidevelden. Na iedere bocht is het utzicht weer compleet anders. Het bekendste punt is de Seven Sisters. Afhankelijk van het tijdstip van de dag en het weer, hebben de kliffen telkens een andere kleur. Grappig is ook het windmolenduo Jack en Jill.