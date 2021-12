De 20 mooiste Amerikaanse nationale parken in de winter

Het ligt misschien niet zo voor de hand, een rondreis langs de Amerikaanse nationale parken in de winter. Kamperen is in sommige parken niet mogelijk in de winter en het rijden zal soms wat lastiger zijn. Maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de voordelen. Wandelroutes waar je in de zomer in de file wandelt, heb je in de winter voor jezelf. Maar nog belangrijker: het landschap in deze twintig parken komt dankzij het contrast met de sneeuw nog beter tot zijn recht. (via Wilderness.org)

Bryce Canyon National Park in Utah







Crater Lake National Park in Oregon







Glacier National Park in Montana







Denali National Park in Alaska







Acadia National Park in Maine







Grand Canyon in Arizona







Arches National Park in Utah







Death Valley National Park in Californie







Lassen Volcanic National Park in Californie







Olympic National Park in Washington







Joshua Tree National Park in Californie







Yellowstone National Park in Wyoming, Idaho, Montana







Wrangell St. Elias National Park in Alaska







Shenandoah National Park in Virginia







Rocky Mountain National Park in Colorado







Grand Teton National Park in Wyoming







Great Smokey Mountains National Park in North Carolina en Tennessee







Yosemite National Park in Californie







Mount Rainier National Park in Washington