In Cambodja proberen milieuorganisaties de uitstervende Siamese krokodil te redden met een kweekprogramma. Verrassend genoeg krijgen ze hulp van commerciële boerderijen, die de teloorgang van de soort mee veroorzaakt hebben.

Vorige maand zijn 25 exemplaren van de bedreigde Siamese krokodil uitgezet in het uitgestrekte Cardamom-gebergte, in het noordwesten van Cambodja.

Het is het grootste aantal dat in één keer werd vrijgelaten in de natuur sinds de start van het Cambodian Crocodile Conservation Project in 2012.

Bedoeling van dat project is om de populatie op te trekken van een 300-tal vandaag naar 10.000 krokodillen in de toekomst.

Bijzondere betekenis

Om die ambitieuze doelstelling sneller te halen, worden er ook andere natuurgebieden gezocht die geschikt zijn als biotoop voor de Siamese krokodillen.

Die leven in zoet water, eten vooral vissen en slangen, en worden hooguit ongeveer 3,5 meter lang. Hun voortbestaan is belangrijk voor de biodiversiteit in het hele Cardamom-gebied. Bovendien hebben de dieren een bijzondere betekenis voor de lokale etnische bevolkingsgroepen.

Vlees en huid

Maar de krokodillen zijn ook gewild voor het vlees en voor de huid. Sinds halfweg vorige eeuw zijn ze op grote schaal gevangen, hoewel de soort officieel beschermd is en er strenge straffen staan op stropen. Ze worden gekruist met andere soorten en gekweekt volgens de wensen van de klant.

Volgens een studie uit 2016 waren er op dat moment een 900-tal van die boerderijen in Cambodja, goed voor naar schatting 250.000 krokodillen.

Reddingsplan

Tussen 2010 en 2020 zou Cambodja, samen met Thailand en Vietnam, meer dan 540.000 gekweekte dieren uitgevoerd hebben, vooral naar China. Als gevolg van deze industrie raakte de Siamese krokodil in het wild zo goed als uitgestorven.

Daarom startte milieuorganisatie Fauna & Flora International het reddingsplan op, samen met het Cambodjaanse ministerie voor bosbeheer (Forestry Administration of Cambodia).

De milieubeschermers volgen de evolutie in de nesten en hebben zelf ook een kweekcentrum om de populatie sneller te doen aangroeien.

En daarbij krijgen ze nu hulp uit onverwachte hoek. Enkele boerderijen staan een deel van hun kweekdieren af omdat ze het belang van het beschermingsproject inzien.

Voorzichtig positief

Toch is de samenwerking met de commerciële sector een broos evenwicht. Er zijn strenge wetten nodig in de strijd tegen illegale handel. Of om te vermijden dat bedrijven mét vergunning dieren uit dat clandestiene circuit 'witwassen'.

De Cambodjaanse overheid blijkt vaak te laks, zeker als het over milieubescherming gaat, en volgens critici bestaan er creatieve achterpoortjes voor klanten die per se krokodillen uit het wild willen.

Toch is Fauna & Flora International naar eigen zeggen 'voorzichtig positief' over de gemaakte vooruitgang en de toekomst van de Siamese krokodil in Cambodja.

