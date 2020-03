De Cambodjaanse regering ziet af van de bouw van twee waterkrachtdammen in de Mekongdelta. Dat is uitstekend nieuws voor de natuur en de dieren, waaronder de Irrawaddy rivierdolfijnen.

De Cambodjaanse regering heeft besloten om het plan om twee waterkrachtdammen in de Mekongdelta aan te leggen, niet door te laten gaan. Dat schrijft Nature Today. Ook in ieder geval de komende tien jaar zullen er geen dammen gebouwd worden. Dat is heuglijk nieuws voor de natuur. De Mekongdelta is immers een gebied met een zeer gevarieerde biodiversiteit. Onder andere de grootste populatie Irrawaddy rivierdolfijnen leeft in de Mekong rivier.

In totaal komen er in de Greater Mekong Delta meer dan 20.000 plantensoorten voor, 1.200 vogelsoorten, 800 reptielen en amfibieën en 430 soorten zoogdieren. Sinds 1997 zijn er maar liefst zo'n 1300 nieuwe soorten ontdekt. Wie weet wat we er in de toekomst nog allemaal zullen aantreffen.

Irrawaddy dolfijn © Getty Images

De oorspronkelijke plannen om twee dammen te bouwen stuitten op veel verzet bij natuurbeschermers, NGO's en lokale vissers. De dammen zouden immers twee belangrijke vismigratieroutes blokkeren tussen het zuiden van Laos en het Tonle Sap meer in Cambodja. Ook zouden de dammen leefgebieden van bepaalde vissen bedreigen en de door de dammen opgewekte sedimenten zouden de Delta kleiner maken.

WWF Cambodja is dan ook heel blij met het besluit de bouw niet door te laten gaan en juicht het inzetten op andere duurzame en hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie toe. De beslissing is cruciaal voor de natuur, maar ook de voor de lokale vissers die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de vissen in de rivier.

. © Getty Images

