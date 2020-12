De stad Brugge is tot bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen gekroond door het Departement Omgeving.

In het kader van 'Week van de Bij' werd Brugge gekozen dankzij haar vele initiatieven voor bijen. Brugge is de zesde winnaar en volgt onder meer Hasselt, Genk, Beernem en Beveren op.

De stad Brugge mag zich dit jaar de bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen noemen. Week van de Bij, een initiatief van het Departement Omgeving, ging voor de zesde keer op zoek naar de 'Bijenvriendelijkste gemeente' in Vlaanderen. Uit 66 kandidaat-gemeenten heeft het Departement Omgeving Brugge gekozen.

. © Getty Images

In de zomermaanden werden alle deelnemende gemeenten bezocht en de projecten beoordeeld. De jury houdt rekening met een aantal criteria zoals bijenvriendelijke nieuwe aanplantingen, bijenvriendelijk groenbeheer, bijeninstallaties, een bijenkast, educatie en sensibilisering en acties voor burgers zoals bijvoorbeeld plantdagen of groepsaankopen ten voordele van de bij.

Daarbij kregen twaalf gemeenten de hoogste score. Uiteindelijk werd Brugge gekozen als winnaar. De stad plantte een pak bloemen aan op verschillende plaatsen en zorgde ook voor klimplanten en bloeiende bomen. Burgers die er hun voortuinen vergroenen, krijgen ondersteuning. De stad zorgde ook voor verschillende bijenhotels.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is blij met de inspanningen van de verschillende steden en gemeenten. 'In Vlaanderen zijn veel gemeenten bewust ermee bezig om de leefomstandigheden van bijen te verbeteren. Al die inspanningen voor bijenvriendelijk groenbeheer apprecieer ik als milieuminister ten zeerste', zegt minister Zuhal Demir.

