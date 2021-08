Na meer dan vijftig jaar maakt de hop in Limburg een comeback als broedvogel. Volgens natuurpunt werd de vogel gespot in Hageven in Neerpelt.

De soort wordt in België almaar vaker waargenomen, maar het gebeurt slechts zelden dat hoppen ergens langdurig ter plaatse blijven of gaan broeden. Na een eerder broedgeval in de Antwerpse Kempen in 2017, is er nu dus ook in 2021 een succesvol broedgeval in het Noord-Limburgse Hageven.

De hop is gemakkelijk te herkennen aan het roodbruine verenkleed met een lange zwart gepunte kuif, die kan worden opgezet. De staart en de vleugels zijn zwart en getekend met brede witte strepen. De hop bouwt zijn nest in een boomholte, waarin het wijfje ongeveer 5 eieren legt. Het wijfje en de jongen verdedigen zich tegen vijanden door deze te besproeien met een stinkende vloeistof. 'De hop is ondanks zijn bonte verschijning en prachtkuif verrassend goed gecamoufleerd in het landschap', zegt Patrick Schuurmans van Natuurstudiewerkgroep Pelt.

'Hij maakte zijn nest in een oud spechtenhol in een oude zomereik, vlak langs een drukke wandelroute.' (Belga)

