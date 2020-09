De Braziliaanse minister van Milieu, Ricardo Salles, heeft de Amerikaanse acteur Leonardo DiCaprio uitgedaagd om zijn kritiek op het Amazonebeleid van de Braziliaanse regering om te zetten in daden en om te investeren in de bescherming van het gebied.

DiCaprio heeft zich al meermaals kritisch uitgelaten over het beleid van Braziliaans president Bolsonaro met betrekking tot het Amazonewoud. Woensdag nog deelde de Amerikaanse acteur een videocampagne op Twitter waarin gevraagd wordt om investeringen in Brazilië te laten afhangen van het behoud van het regenwoud. De campagne heeft als slogan: 'Bolsonaro is burning the Amazon. Again. Which side are you on' ('Bolsonaro verbrandt het Amazouwoud. Nogmaals. Aan welke kant sta jij?').

De Braziliaanse minister van Milieu Ricardo Salles heeft DiCaprio nu op Twitter uitgedaagd om het project 'Adopteer een park' te steunen. In dat project kunnen individuen en bedrijven kiezen uit 132 parken in het Amazonegebied om voor 10 euro per jaar een hectare te beschermen. 'Gaat u de daad bij het woord voegen?', was de boodschap, die meteen ook verspreid werd door president Bolsonaro zelf.

Enkele weken geleden had Braziliaans vicepresident Hamilton Mourao DiCaprio ook al uitgenodigd voor een bezoek aan het Amazonegebied. De minister wilde de filmster meenemen voor een tocht van acht uur om hem te tonen 'hoe het er echt aan toe gaat' in het woud.

