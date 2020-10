De brand op de Kilimanjaro, de hoogste berg in Afrika breidt uit. Dat is te zien op satellietbeelden.

Een kamp van bergbeklimmers uit Zwitserland en andere landen moest 's nachts wegens de oprukkende vlammen opgebroken worden, meldden touroperators.

'Behalve mijn Zwitserse groep waren er nog vijf of zes andere groepen die om middernacht hun tenten moesten opbreken', zei de Duitse berggids Henning Schmidt, die sinds vijftien jaar aan de hoogste berg van Afrika leeft. 'Het vuur deint steeds meer uit.'

Kilimanjaro © Reuters

Het bestuur van het nationale park zou tot donaties opgeroepen hebben om het vuur te bestrijden, en overweegt volgens nog onbevestigde berichten alle toeristen op de berg terug te roepen. Een groep van Duitsers, Oostenrijkers en Zwitsers die donderdag op weg was naar een kamp op 4.600 meter hoogte, meldde dat er een stevige wind stond en een dikke laag as op hun tenten lag.

De brand brak zondag op de zuidflank van de Kilimanjaro uit en legde sindsdien volgens de overheid minstens 28 vierkante kilometer heide in de as. De hooggelegen en moeilijk bereikbare brandhaard bemoeilijkt de bluswerken. Volgens berichten die officieel nog niet bevestigd zijn, werden ondertussen ook gebouwen vernield door het vuur.

De 5.895 meter hoge Kilimanjaro is hèt symbool van Tanzania. Het bergtoerisme zorgt er voor heel wat werkgelegenheid en brengt veel deviezen binnen.

