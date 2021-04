Een grote brand in de toeristische hoofdstad van Zuid-Afrika, Kaapstad, heeft grote delen van de beroemde Tafelberg getroffen.

Verschillende historische gebouwen zijn verwoest door de grote brand in de Zuid-Afrikaanse stad Kaapstad, die afgelopen weekend is uitgebroken. Duizenden studenten moesten ook hun verblijfplaats verlaten. Volgens de autoriteiten van de stad is een man opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor de brand, die op de Tafelberg woedt.

De man, die ongeveer dertig jaar oud is, gaf toe een vuur te hebben gestookt. Hij wordt aangeklaagd voor brandstichting.

Verschillende historische gebouwen, zoals een bibliotheek met waardevolle historische boeken en de oudste windmolen van het land (uit 1796), zijn in de vlammen opgegaan. 'Deze brand zal ons nog dagenlang bezighouden', oordeelde Philip Prins, van het parkbestuur van de Tafelberg.

Sterke winden wakkerden het vuur maandag nog aan. Afgelopen weekend werden nog blushelikopters ingezet, maar maandag is nog niet duidelijk of die opnieuw worden ingezet. In de loop van de voormiddag zal een beslissing worden genomen.

. © Reuters

De sterke winden kunnen immers problematisch zijn. 'Er zijn windsnelhebben tussen 45 en 50 kilometer per uur', aldus Prins aan de zender eNCA. De hele nacht waren meer dan 120 brandweermannen ingezet. Twee van hen raakten gewond. De autoriteiten riepen er intussen toe op om uit het centrum te blijven, dat door het vuur wordt bedreigd.

De hulpdiensten zeiden dat de brand waarschijnlijk veroorzaakt werd door een kampvuur dat een dakloze had aangestoken. Zuid-Afrika gaat door een periode van droogte, waardoor de kans op branden groter is. De Tafelberg is een beschermd natuurgebied.

. © Reuters

. © Getty Images

. © Getty Images

. © Getty Images

Verschillende historische gebouwen zijn verwoest door de grote brand in de Zuid-Afrikaanse stad Kaapstad, die afgelopen weekend is uitgebroken. Duizenden studenten moesten ook hun verblijfplaats verlaten. Volgens de autoriteiten van de stad is een man opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor de brand, die op de Tafelberg woedt. De man, die ongeveer dertig jaar oud is, gaf toe een vuur te hebben gestookt. Hij wordt aangeklaagd voor brandstichting. Verschillende historische gebouwen, zoals een bibliotheek met waardevolle historische boeken en de oudste windmolen van het land (uit 1796), zijn in de vlammen opgegaan. 'Deze brand zal ons nog dagenlang bezighouden', oordeelde Philip Prins, van het parkbestuur van de Tafelberg. Sterke winden wakkerden het vuur maandag nog aan. Afgelopen weekend werden nog blushelikopters ingezet, maar maandag is nog niet duidelijk of die opnieuw worden ingezet. In de loop van de voormiddag zal een beslissing worden genomen. De sterke winden kunnen immers problematisch zijn. 'Er zijn windsnelhebben tussen 45 en 50 kilometer per uur', aldus Prins aan de zender eNCA. De hele nacht waren meer dan 120 brandweermannen ingezet. Twee van hen raakten gewond. De autoriteiten riepen er intussen toe op om uit het centrum te blijven, dat door het vuur wordt bedreigd. De hulpdiensten zeiden dat de brand waarschijnlijk veroorzaakt werd door een kampvuur dat een dakloze had aangestoken. Zuid-Afrika gaat door een periode van droogte, waardoor de kans op branden groter is. De Tafelberg is een beschermd natuurgebied.