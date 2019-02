Botswana wil jacht op groot wild weer toestaan

Het voornemen stuit op onbegrip bij dierenactivisten. Het Afrikaanse land herbergt onder meer de grootste olifantenpopulatie van Afrika.

De regering in Botswana had een comité gevraagd om zich te buigen over een eventuele opheffing van het verbod, dat sinds 2014 van kracht is. In zijn eindrapport, dat donderdag gepresenteerd werd, concludeert het comité onder leiding van minister van Rurale Ontwikkeling Frans van der Westhuizen dat het tot aanbeveling strekt om het verbod op te heffen en het beperkte doden van olifanten toe te laten.

De aanbevelingen moeten nog besproken worden in de schoot van de regering. Indien nodig zal ook het parlement zijn zeg kunnen doen, beloofde president Mokgweetsi Masisi donderdag. De legalisering van de jacht staat op de agenda sinds het vertrek van Masisi's voorganger Ian Khama, een passioneel verdediger van de wilde fauna in zijn land. Hij verbood vijf jaar geleden de commerciële jacht op olifanten.

'Wat een ramp'

Het rapport claimt dat de overheid met de opbrengst van de jacht maatregelen voor natuurbescherming kan financieren, maar dat sust dierenactivisten niet. 'Wat een ramp', reageerde zakenman en dierenactivist Dex Kotze. 'Botswana telt twee miljoen inwoners en zijn economie hangt af van diamanten en toerisme. De legalisering van de jacht zou zware schade kunnen toebrengen aan de toeristische industrie.'

Botswana, gelegen tussen Zambia en Zuid-Afrika, herbergt de grootste olifantenpopulatie van Afrika. Hun aantal werd in 2015 op ongeveer 135.000 geraamd.