De bosbranden die al sinds november woeden, bedreigen wilde dieren zoals sneeuwluipaarden, wolven en muskusherten.

Op verschillende bergen van de Himalaya in Nepal woeden al weken bosbranden. Brandweermannen hebben de grootste moeite om de vlammen onder controle te krijgen. Het ministerie van Milieu van het land maakt zich zorgen om de wilde dieren in de regio, zoals sneeuwluipaarden, wolven en muskusherten, en het verlies van hun habitat. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie gezegd aan het Duitse persagentschap DPA.

Tot nu toe is in het district Manang alleen al, ten noordwesten van de hoofdstad Kathmandu, 700 hectare bos vernietigd. Hoe groot de totale schade is, kan het ministerie nog niet inschatten.

Bosbranden komen in Nepal geregeld voor. Deze keer brandt het echter op hogere, steilere en moeilijker te bereiken plaatsen, wat de bluswerken bemoeilijkt, volgens de woordvoerder van het ministerie. De branden woeden al sinds november.

Op verschillende bergen van de Himalaya in Nepal woeden al weken bosbranden. Brandweermannen hebben de grootste moeite om de vlammen onder controle te krijgen. Het ministerie van Milieu van het land maakt zich zorgen om de wilde dieren in de regio, zoals sneeuwluipaarden, wolven en muskusherten, en het verlies van hun habitat. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie gezegd aan het Duitse persagentschap DPA.Tot nu toe is in het district Manang alleen al, ten noordwesten van de hoofdstad Kathmandu, 700 hectare bos vernietigd. Hoe groot de totale schade is, kan het ministerie nog niet inschatten. Bosbranden komen in Nepal geregeld voor. Deze keer brandt het echter op hogere, steilere en moeilijker te bereiken plaatsen, wat de bluswerken bemoeilijkt, volgens de woordvoerder van het ministerie. De branden woeden al sinds november.