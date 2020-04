Een ongecontroleerde bosbrand die zondag uitbrak in het nationale park Biebrza in Polen blijft zich verder verspreiden binnen het gebied.

Aan de hand van drone- en satellietbeelden schatten de parkambtenaren dat er al ruim 4.000 hectare getroffen werd door de brand. Het park, in het noordoosten van Polen, beschermt de uiterwaarden van de Biebrza-rivier. Het is ook de thuisbasis van heel wat zeldzame soorten, waaronder elanden en water- en moerasvogels.

Het getroffen gebied is slecht toegankelijk, wat brandbestrijding bemoeilijkt. Door de droogte en de aard van de ondergrond kan de brand nog weken aanhouden. Volgens het nationale meteorologisch instituut IMGW-PIB wordt er ook de komende dagen geen regen verwacht.

Bosbranden zijn niet buitengewoon in de regio, maar meestal komen ze op veel kleinere schaal voor.

