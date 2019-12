De bonobogroep van Zoo Planckendael heeft dit jaar op de valreep nog een nieuwe telg mogen verwelkomen. Bonobovrouwtje Djanoa heeft het leven geschonken aan haar vierde baby.

Het kleintje stelt het volgens het Mechelse dierenpark goed. De verzorgers hebben wel nog niet kunnen zien of het een jongen of meisje is.

De bonobo's zijn in totaal al aan hun achttiende geboorte toe in Planckendael. Het dierenpark is dan ook internationaal stamhouder en Europees coördinator van het kweekprogramma van de soort. In Europese dierentuinen leven momenteel 133 bonobo's. In het wild komen bonobo's alleen nog voor in het regenwoud ten zuiden van de Congostroom, hun aantallen worden daar op amper 30.000 tot 50.000 geschat.

Zoo Planckendael beschikt sinds een half jaar over een gloednieuw verblijf voor de bij het publiek erg populaire mensapensoort. Met de nieuwe baby erbij telt de groep nu 14 bonobo's. De moeder van de jonge spruit is de 25-jarige Djanoa, wie de vader is zal moeten blijken uit later DNA-onderzoek want bonobo's hebben steeds verschillende seksuele partners. Een naam krijgt het kleintje pas wanneer het geslacht bekend is. De verzorgers zullen dan drie opties geven waarop het publiek een stem kan uitbrengen.