Bolivia heeft een groep experts naar het zuiden van het land gestuurd om daar de dood van 35 Andescondors te onderzoeken. De enorme vogels werden vermoedelijk vergiftigd.

Bolivia heeft een groep experts van ornithologen, dierenartsen en advocaten naar de zuidelijke provincie Tarija gestuurd omdat een boer daar op 5 februari 35 dode Andescondors vond. De 17 mannelijke en 18 vrouwelijke dieren zijn waarschijnlijk tien dagen eerder al gestorven. Het vermoeden bestaat dat deze imposante dieren vergiftigd zijn.

De Andescondor (Vultur gryphus) is met een spanwijdte van 3,2 meter een van de grootste vliegende vogels. De dieren kunnen ook heel oud worden: tot zeventig jaar. In december 2020 werd de status van het dier op de Rode Lijst van IUCN nog verlaagd van 'kwetsbaar' naar 'bijna bedreigd'. Er komen nog ongeveer 6.000 van deze vogels voor in de wereld. Wanneer er in één klap 35 dieren overlijden, heeft dat dus een grote impact. Het komt immers neer op 0,5 procent van de wereldpopulatie.

Condors zijn aaseters: ze eten het vlees van dode dieren. De vrees bestaat dat de 35 gedode dieren vergiftigde karkassen gegeten hebben. In de buurt werd ook een dode geit, drie dode honden en een dode gier gevonden. Daarom is het aannemelijk dat er gif in het spel is.

In Bolivia werd in 2015 een wet ingevoerd waardoor het illegaal doden van wilde dieren bestraft kan worden met een gevangenisstraf tot vijf jaar. Gouverneur Adrian Oliva wil dan ook per se dat de onderste steen boven komt, schrijft Yahoo News. 'We moeten erachter komen wat dit veroorzaakt heeft en degenen die er verantwoordelijk voor zijn vinden want dit kan niet onbestraft blijven.'

Het verlies is zeer ernstig, vertelt bioloog Diego Mendez aan Pagina Siete. De kans is groot dat de gestorven dieren kuikens en eieren achtergelaten hebben waardoor de gevolgen nog groter zijn. Bovendien is het goed mogelijk dat er op andere plaatsen nog meer dode dieren liggen. Ze kunnen na het eten van het gif nog een eindje gevlogen hebben voordat ze overleden. De gevolgen voor het ecosysteem zijn groot want de vogels spelen een fundamentele rol als aaseters. Ze maken de omgeving schoon en consumeren organisch afval dat andere bedreigde dieren in gevaar kan brengen.

