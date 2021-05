De zuidelijke Karpaten in Roemenië zijn dertien Europese bizons rijker. De dieren moeten er de genetische diversiteit vergroten zodat de populatie op een gezonde manier kan groeien. De grote grazers zijn onder meer belangrijk om de graslanden kort te houden en fungeren zo als een natuurlijk brandweerkorps.

De dertien vrouwelijke bizons werden door Rewilding Europe en WWF-Roemenië uitgezet om de genetische diversiteit van de reeds aanwezige dieren in het Tarcu-gebergte te versterken. Met deze actie willen de natuurorganisaties een levensvatbare populatie creëren die zich in het wild gaat voortplanten. Het verbeteren van de genetische diversiteit is belangrijk om de soort weerbaar te maken voor ziektes en barre weersomstandigheden.

Natuurlijke brandweer

De nieuw aangekomen bizons worden minstens drie weken gevolgd door opzichters om er zeker van te zijn dat ze goed wennen aan hun nieuwe situatie. Daarna worden ze vrijgelaten in het wild. Europese bizons zijn een sleutelsoort: deze natuurlijke 'brandweerlieden' zijn grazers die de ondergroei in bossen en graslanden kort houden waardoor bos- en heidebranden minder groot en fel worden. Ook duwen ze bomen om, waardoor er meer licht en ruimte komt voor nieuwe planten om te gedijen.

. © Getty Images

'Deze grote grazers zijn dus essentieel voor een gezonde balans in het bos', zegt Marina Druga, coördinator van het lokale rewilding-team. 'In de zuidelijke Karpaten profiteren bijna 600 andere dier- en 200 plantensoorten van hun aanwezigheid.'

Volgens Druga zorgt de herintroductie van de Europese bizon daarnaast ook voor banen en inkomen voor mensen in lokale gemeenschappen en zijn ze een trekpleister voor het ecotoerisme in Roemenië.

De dertien vrouwelijke bizons werden door Rewilding Europe en WWF-Roemenië uitgezet om de genetische diversiteit van de reeds aanwezige dieren in het Tarcu-gebergte te versterken. Met deze actie willen de natuurorganisaties een levensvatbare populatie creëren die zich in het wild gaat voortplanten. Het verbeteren van de genetische diversiteit is belangrijk om de soort weerbaar te maken voor ziektes en barre weersomstandigheden.De nieuw aangekomen bizons worden minstens drie weken gevolgd door opzichters om er zeker van te zijn dat ze goed wennen aan hun nieuwe situatie. Daarna worden ze vrijgelaten in het wild. Europese bizons zijn een sleutelsoort: deze natuurlijke 'brandweerlieden' zijn grazers die de ondergroei in bossen en graslanden kort houden waardoor bos- en heidebranden minder groot en fel worden. Ook duwen ze bomen om, waardoor er meer licht en ruimte komt voor nieuwe planten om te gedijen.'Deze grote grazers zijn dus essentieel voor een gezonde balans in het bos', zegt Marina Druga, coördinator van het lokale rewilding-team. 'In de zuidelijke Karpaten profiteren bijna 600 andere dier- en 200 plantensoorten van hun aanwezigheid.'Volgens Druga zorgt de herintroductie van de Europese bizon daarnaast ook voor banen en inkomen voor mensen in lokale gemeenschappen en zijn ze een trekpleister voor het ecotoerisme in Roemenië.