Binnen zowat tien jaar zijn alle gletsjers in Duitsland gesmolten. Dat blijkt uit een rapport van de Beierse regering.

'De dagen van onze Beierse gletsjers zijn geteld - en eerder dan verwacht', zei de Beierse minister van Milieu Thorsten Glauber tijdens de voorstelling van het rapport.

Tot nog toe gingen wetenschappers er nog van uit dat de vijf resterende Duitse gletsjers die zich allemaal in de Beierse Alpen bevinden, nog tot 2050 zouden standhouden.

Nördliche Schneeferner © Getty Images

Het afsmelten van de gletsjers heeft een belangrijke impact op de Alpen, bijvoorbeeld op de voorraad aan drinkbaar water voor de bevolking. Ook zo'n zestig procent van de Duitse flora en fauna die in het gebied voorkomt, wordt bedreigd door de klimaatverandering, aldus Glauber. Ten slotte beïnvloeden de stijgende temperaturen ook de permafrost, die fungeert als een soort lijm die de bergen samenhoudt. Daardoor is het risico op modderstromen en vallende rotsblokken toegenomen.

Südliche Schneeferner © Getty Images

Drie van de vijf Duitse gletsjers liggen op het Zugspitzmassief: de Nördliche Schneeferner, de Südliche Schneeferner en de Höllentalferner. De andere twee bevinden zich aan de Hochkalter: de Watzmanngletscher en de Blaueisgletscher. Alleen al de Nördliche Schneeferner verliest iedere halve minuut ongeveer 250 liter water.

Het smelten van de Duitse gletsjers past een wereldwijde trend. In Nature is zojuist een artikel verschenen waarin wetenschappers aan de hand van satellietbeelden van alle gletsjers in de wereld constateren dat er tussen 2000 en 2019 jaarlijks 267 miljard ton aan ijs smelt. Het smelten van de ijskappen in Groenland en Antarctica zijn daarbij nog niet meegeteld. Het tempo waarin het ijs smelt, loopt bovendien op. In de jaren 2000 tot 2005 ging het om 227 miljard ton en tussen 2014 en 2019 al om 298 miljard ton per jaar.

Hollentalferner © Getty Images

Watzmanngletscher © Getty Images

Blaueisgletscher © Getty Images

