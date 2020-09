De hoeveelheid zee-ijs die dit jaar na de zomer is overgebleven, is de op een na kleinste hoeveelheid ooit, stelt het Amerikaanse National Snow and Ice Data Centre (NSIDC).

Dat punt werd een week geleden bereikt. In totaal dreef er toen 3,74 miljoen vierkante kilometer aan ijs in de poolzeeën, een verschil van ongeveer 350.000 vierkante kilometer met 2012, toen de laagste hoeveelheid zee-ijs ooit werd gemeten.

'Dit vertelt ons dat de oceaan rond de Noordpool op weg is om ijsvrij te worden in seizoenen, en dit jaar is weer een nagel aan de doodskist', aldus NSIDC-directeur Mark Serreze tegen nieuwszender CNN.

Geen tekenen van herstel

Volgens hem zijn er geen tekenen van herstel. Het smelten van zee-ijs is een grote bedreiging voor ecosystemen in de oceanen. Vele levensvormen, van plankton tot zeehonden en walvissen, zijn afhankelijk van zee-ijs. Volgens Serreze is het smeltende zee-ijs het zoveelste gevolg van door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. Daarbij verwijst hij ook naar de hittegolf in Siberië eerder dit jaar en de natuurbranden in het westen van de Verenigde Staten.

'Het lijkt erop dat 2020 de geschiedenis ingaat als het jaar waarin het niet meer mogelijk was om klimaatverandering te ontkennen. Elke individuele gebeurtenis kan worden toegeschreven aan het weer, maar samen met de hittegolven, de branden, de orkanen en de tropische stormen, vertelt de natuur ons iets', klonk het.

