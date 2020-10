Over 59 telposten zijn op zaterdag in België 117.052 overtrekkende vogels geteld.

Dat gebeurde in het kader van EuroBirdwatch, een vogelkijkgebeuren in 36 landen waaraan ruim 23.000 mensen hebben deelgenomen. In totaal zijn 6 miljoen vogels geteld. Dat meldt Natuurpunt.

In België stond Natuurpunt in voor de coördinatie. Over heel België werden zaterdag 59 posten bemand, waarvan 55 in Vlaanderen, waar de overtrekkende vogels werden geteld. Dat waren er dus 117.052. Met de geringde vogels erbij komt dat op 120.280.

De top drie was vink (35.836), kievit (16.718) en graspieper (13.179). 'Al bij al zijn dat, ondanks de nattigheid, nog behoorlijke aantallen', aldus Natuurpunt. 'Vooral de aantallen kievit zo vroeg op het seizoen zijn wat verrassend. Over de Geitenberg in Kooigem vlogen er zelfs 2.409.' Voor Vlaanderen scoorde telpost Kalkense Meersen het best met 6.713 vogels.

Volgens Natuurpunt zijn er geen grote zeldzaamheden gezien. 'Enkel bij telpost Groot Schietveld in Brecht werd een zeldzame raddes boszanger ontdekt en de Geitenberg werd verrast door een grijze wouw', klinkt het. Verder zijn er ook nog 6 velduilen, een morinelplevier, een ruigpootbuizerd, nog 2.888 boerenzwaluwen en nog 2 gierzwaluwen gezien.

