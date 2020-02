Een van de laatste reuzenolifanten, waarvan de slagtanden bijna de grond raken, is een natuurlijke dood gestorven in Kenia.

Een van de laatste reuzenolifanten, waarvan de slagtanden bijna de grond raken, is een natuurlijke dood gestorven in Kenia. Dat heeft de Kenya Wildlife Service (KWS) aangekondigd. 'Big Tim' werd 50 jaar oud.

'Big Tim was een van de laatste Afrikaanse olifanten met reusachtige slagtanden. De beroemde olifant stierf dinsdagmorgen op de leeftijd van 50 jaar', zei KWS in een verklaring.

De olifant is gestorven in het nationale park Amboseli in het zuiden van Kenia. Zijn lichaam zal worden tentoongesteld in het nationale museum in de hoofdstad Nairobi.

Volgens milieuactivisten leven er nog slechts enkele tientallen reuzenolifanten in Afrika, gewild door stropers om hun ivoor.

