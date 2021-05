De rotsformatie Darwin's Arch was een beroemde bezienswaardigheid op de Galapagoseilanden. De boog is nu in elkaar gestort.

Darwin's Arch stak ten zuidoosten van Darwin, een van de Galapagoseilanden, 43 meter boven de Stille Oceaan uit. De rots is wereldberoemd, niet alleen om de rotsformatie zelf, maar ook omdat de wateren eromheen tot de beste plaatsen in de wereld om te duiken en om haaien, schildpadden, walvishaaien, dolfijnen en mantaroggen te zien.

. © AFP

Het bovenste deel van de boog is nu afgebroken waardoor er alleen nog twee pilaren overeind staan. Volgens het Ecuadoriaanse Ministerie van Milieu is de boog ingestort door een natuurlijke vorm van erosie.

Informamos que hoy 17 de mayo, se reportó el colapso del Arco de Darwin, el atractivo puente natural ubicado a menos de un kilómetro de la isla principal Darwin, la más norte del archipiélago de #Galápagos. Este suceso sería consecuencia de la erosión natural.



📷Héctor Barrera pic.twitter.com/lBZJWNbgHg — Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador (@Ambiente_Ec) May 17, 2021

Darwin's Arch is genoemd naar de Britse bioloog Charles Darwin. Darwin bezocht de Ecuadoriaanse eilanden in de jaren dertig van de negentiende eeuw en naar aanleiding van het leven dat hij hier aantrof, ontwikkelde hij zijn evolutietheorie. Op de Galapagoseilanden leven planten en dieren die nergens anders in de wereld voorkomen.

