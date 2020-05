Niet alleen mensen neuriën tijdens het eten. Ook berggorilla's zingen tijdens het nuttigen van blaadjes en stengels.

Je herkent het vast wel: tafelgenoten die zo van hun eten genieten dat ze erbij beginnen te neuriën. Berggorilla's blijken precies hetzelfde te doen. Wetenschappers ontdekten dit al in 2016 bij gorilla's in Congo, maar nu is PBS Nature er voor het eerst in geslaagd om het gezamenlijke zingen in Oeganda op film vast te leggen.

Cameramensen mogen niet te dichtbij de dieren komen en daarom gebruikten de documentairemakers een 'spionrobot'. Ze vermomden een camera als jonge gorilla die ze in de groep konden introduceren. Dat moest heel nauwkeurig gebeuren., vertelt producent Matt Gordon van de documentaireserie 'Spy in the Wild 2' waarin het bijzondere fragment is te zien aan Live Science.

'Oogcommunicatie is heel belangrijk bij gorilla's. Je ziet het in de filmbeelden in het eerste deel van de documentaireserie Spy in the Wild: de gorilla's komen meteen op de spiongorilla af om 'm recht in de ogen te kunnen kijken. Daarom moesten we er zeker van zijn dat we met veel oog voor detail het gezicht van de spion maakten.'

De spionrobot moet ook de goedkeuring van de dominante gorillaman in de groep weg kunnen dragen en mag daarom niet recht vooruit kijken, maar moet de blik een beetje afwenden, Het dominante mannetje ging de robot als eerste inspecteren en dankzij de onderdanige blik accepteerde hij de nieuwkomer en gaf hij de andere gorilla's een teken dat ze ook mochten komen kijken.

De namaak gorilla kon zelfs met zijn vuistjes op zijn borst slaan. Anders dan bij volwassen gorilla's, waar dit een manier van machtsvertoon is, betekent het bij jonge dieren een uitnodiging om te spelen. Het zou een beetje raar zijn wanneer een jonge gorilla de spion op die manier zou uitnodigen en deze op geen enkele manier zou reageren.

Winderigheid

Toen de spionrobot eenmaal was geaccepteerd door de groep, kon de camera unieke beelden vastleggen van het groepsgedrag. De gorilla's zingen tijdens het gezamenlijk eten van bladeren en stengels. Het overwegende vegetarische dieet blijkt ook invloed te hebben op de darmen van de gorilla's. Het eten wordt gevolgd door een luidruchtig schetenconcert. Volgens de documentairemakers leven de gorilla's in een 'semi-permanente staat van winderigheid.'

Opvallend is trouwens dat de gorillamannen meer blijken te zingen dan de vrouwen, dat oudere gorilla's meer zingen dan jongere en dat ze uitbundiger zinger wanneer ze bladeren eten dan wanneer ze insecten nuttigen.

