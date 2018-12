Belgische fotograaf wint prestigieuze WWF-Frans Lanting Photo Award

De vier winnaars werden bekend gemaakt in het Nederlandse Fotomuseum in Rotterdam. De foto's van een zwangere steurgarnaal, een hert in het zonlicht en een spinnenweb met dauwdruppels weerspiegelen de hoop en kracht van de natuur. Een dode jan-van-gent omringd door plastic afval daarentegen toont de grote bedreigingen waar de natuur mee te kampen heeft. De vier fotografen slagen er volgens de jury in om met één krachtig beeld een verhaal te vertellen.

De jury onder leiding van de beroemde natuurfotograaf en WNF-ambassadeur Frans Lanting moest een selectie maken uit meer dan zevenduizend inzendingen. Bij de volwassenen won de Belgische fotograaf Gino Symus met een foto van een zwangere steurgarnaal waarbij de zon boven het water zorgt voor tegenlicht en je zelfs de eitjes in het lijf van de garnaal kunt zien. Onder water fotograferen in Nederland is - gezien het troebele water en de stroming - geen makkelijke opgave. Toch is Symus daar uitstekend in geslaagd.

De 12-jarige Dirk Hoogenstein uit Utrecht kreeg de Young Talents prijs met een aangrijpende foto van een dode jan-van-gent op Helgoland omringd door plastic afval. De foto is een mooie compositie waarin kleuren en patronen bij elkaar komen en drukt ons zo met onze neus op de feiten.

De Kids Award is in de wacht gesleept door de 8-jarige Duco Slooff uit Zeist. Hij legde een spinnenweb met dauwdruppels vast en hij deed dat op een artistieke manier met mooie belichting.

De Publieksprijs is gewonnen door de 15-jarige Mark de Wit uit Den Hoorn met een foto van een hert dat prachtig belicht wordt door zonnestralen die tussen de bomen schenen. De jury over de foto: 'het licht is mooi, bijna mystiek, waarbij het damhert majestueus poseert. Het bevestigt dat je niet heel ver hoeft te reizen om een mooi beeld te schieten.'

Foto's met een verhaal

De prijzen werden uitgereikt door juryleden Humberto Tan, Kim Feenstra, Jasper Doest en Christiaan van der Hoeven. Zij prezen de verhalende kracht van de natuurbeelden. Juryvoorzitter Frans Lanting sprak de winnaars toe via een videoboodschap: 'We hebben niet alleen gelet op de techniek en het beeld maar ook op de verhalende kracht van foto's. Het is mooi dat je dat bij de winnaars ook terugziet.'

De circa tweehonderd beste foto's van deze editie van de WWF-Frans Lanting Photo Award zijn gebundeld in het boek Ooggetuigen. Jury en de makers van de foto's voorzagen de natuurfoto's van commentaar. Je kan het boek bestellen via wwf.nl/fotoboek2018.